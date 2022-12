Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: età, carriera, film, chi è la moglie, figlio, foto e Instagram

Aldo Baglio è un attore e comico italiano, famoso per far parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre oggi saranno ospiti di Verissimo, salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. E le risate non mancheranno: i comici, infatti, tra un gag e l’altra, presenteranno il loro ultimo film ‘Il grande giorno’, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 22 dicembre. A pochi giorni, quindi, dal Natale.

Cosa sappiamo su Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo Baglio è nato a Palermo il 28 settembre 1958. L’attore e comico italiano è alto 1,75 m e pesa circa 65 chilogrammi. Aldo cresce nella periferia di San Cataldo (CL) per poi trasferirsi a Milano con la famiglia nel 1961. Dopo le scuole medie frequenta la scuola di mimodramma dell’Arsenale di Milano. Incontra per la prima volta Giovanni Storti a metà degli anni Ottanta e fin da subito nasce un profondo rapporto di amicizia. Da qui nasce il duo comico “I suggestionabili” che è attivo fino al 1991 quando a questi si aggiungono Marina Massironi e Giacomo Poretti.

Finita questa esperienza, Aldo, Giovanni e Giacomo decidono di fondare un trio comico che in pochi anni diventano famosi in tutta Italia. Il primo debutto cinematografico è il film “Tre uomini e una gamba“, co-diretto con il regista Massimo Venier. Dopo il successo di questa pellicola seguiranno altri grandi progetti come “Così è la vita”, “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia”.

Oltre ai film il trio è molto attivo anche a teatro con spettacoli di grande rilevanza come “I Corti”, “Tel chi el telùn” e “Anplagghed”.

I suoi lavori anche senza il trio

Aldo Baglio, parallelamente ai successi con il trio, ha lavorato anche con Elio e le Storie Tese e nel 2006 è stato doppiatore: ha prestato la voce al ragazzino terribile protagonista del film Bastardo dentro. Per la prima volta da solista, invece, nel 2019 ha preso parte come protagonista al film Scappo a casa.

Chi è la moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata Aldo Baglio è sposato con Silvana Fallasi, anche lei attrice, con la quale ha avuto due figli (Caterina e Gaetano). I due figli sono comparsi nei film Chiedimi se sono felice e Il cosmo sul comò.

Instagram di Aldo Baglio

Aldo Baglio, oltre al profilo social del gruppo, ha anche un account personale su Instagram. E con il profilo @aldobaglio_official vanta oltre 6.000 followers.