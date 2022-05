Aldo Cazzullo, chi è la moglie Monica Maletto: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Aldo Cazzullo, il giornalista che si racconterà a cuore aperto, carriera e vita privata. Dall’amore per i libri e la storia a quello per la moglie Monica Maletto e i due figli.

Quando si sono sposati Aldo Cazzullo e sua moglie Monica Maletto

Aldo Cazzullo, noto giornalista, scrittore ed esperto di storia, è sposato dal 1998 con Monica Maletto, la sua ‘compagna perfetta’. Dal loro amore sono nati due figli, Francesco e Rossana, che insieme al padre hanno scritto il libro ‘Metti via quel cellulare. Un papà, due figli. Una rivoluzione’ pubblicato da Mondadori nel 2017.

Di Monica Maletto, sua moglie, non abbiamo molte notizie: è riservatissima, lontana dai social e dal mondo del gossip. Ma compagna fidata e amica di Aldo Cazzullo, nonché sua migliore amica dal 1998, anno in cui sono convolati a nozze.

I figli e la vita privata

Come già anticipato, Aldo Cazzullo e sua moglie sono genitori di due ragazzi, Francesco e Rossana. I due fratelli insieme hanno scritto ‘Very italiani – un viaggio nell’identità italiana, attraverso i ritratti di grandi donne e grandi uomini’. Il giornalista ha sempre raccontato di essere legatissimo ai figli: insieme hanno scritto un libro, viaggiano in giro per il mondo. E la loro è una famiglia unita.