Aleandro Baldi: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, chi è la moglie, malattia, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al comico Giovanni Vernia, anche il cantautore Aleandro Baldi. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Aleandro Baldi

Aleandro Baldi è nato a Greve in Chianti l’11 aprile del 1959 ed è un noto cantautore, oltre che polistrumentista, non vedente dalla nascita. Lui è stato scoperto da Giancarlo Bigazzi, che ha ascoltato una registrazione delle sue canzoni, e nel 1986 ha iniziato la sua carriera: ha partecipato al festival di Sanremo con la Neve va, canzone da lui composta e arrangiata. Ma la vera consacrazione è arrivata nel 1992 quando ha vinto sul palco dell’Ariston la categoria Nuove Proposte in coppia con Francesca Alotta con il brano “Non amarmi”. Da lì un successo dopo l’altro.

I successi

Il brano ‘Non amarmi’ ha riscosso subito un grande successo, è restato in classica per mesi, ha occupato la prima posizione per ben 12 settimane. E otto anni dopo è stato tradotto in lingua spagnola. Da lì Aleandro Baldi ha collezionato un successo dopo l’altro: ha partecipato al Festival Viva Napoli, poi nel 2002 ha pubblicato la raccolta Il meglio e il nuovo, con un brano dedicato a Don Milani. Ha partecipato come ospite anche a diverse trasmissioni, come Volami nel cuore e lo Zecchino D’Oro e dal 5 ottobre del 2014 è stato ospite fisso, per 14 puntate, di Domenica In.

I suoi album più famosi

Tra i suoi album in studio più famosi ricordiamo:

Aleandro Baldi

E sia così

Il sole

Ti chiedo onestà

Tu sei me.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata del noto cantautore. Aleandro Baldi è sicuramente sposato e ha dei figli, ma non sappiamo nulla sulla sua sfera sentimentale. Preferisce concentrarsi sul lavoro, sulla sua musica ed è sempre stato lontano dal gossip e dai pettegolezzi. Si lascerà andare e si ‘sbottonerà’ oggi ai microfoni di Serena Bortone?

Aleandro Baldi punta tutto su Instagram

Su Instagram Aleandro Baldi è molto seguito e con il suo account @aleandrobaldireal vanta oltre 2.000 followers.