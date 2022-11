Francesca Alotta a Tale e Quale Show: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, malattia, marito, figli, Instagram

Francesca Alotta è una cantante italiana, nota al grande pubblico musicale italiano per aver vinto l’edizione del Festival di Sanremo del 1992. Qui, insieme al cantautore Aleandro Baldi, trionfò in duetto con il brano “Non amarmi”: questo, ancora oggi un pezzo che viene trasmesso sulle radio che fanno solamente musica italiana. Francesca sarà tra i concorrenti del “Grande Torneo” di Tale e Quale Show, che si svolgerà su Rai Uno il 18 novembre alle ore 21.25.

Dagli esordi al successo di Francesca Alotta

Francesca Alotta è nata il 1 gennaio 1968, sotto il segno del Capricorno. La musica ce l’ha nel sangue visto che anche il padre Filippo è un cantante; Francesca fin da piccola ha capito presto che quella sarebbe stata anche la sua strada. Dopo un inizio come corista, la Alotta ha cominciato la carriera di solista raggiungendo l’apice del successo nella prima metà degli anni ’90. L’artista ha all’attivo tre album, ma il brano più conosciuto in assoluto del suo repertorio resta Non amarmi con cui, in coppia con Aleandro Baldi, vinse la sezione “giovani” a Sanremo nel 1992.Nel 2004 ha partecipato al reality Music Farm.

Il ritorno a Tale e Quale Show

Nel 2022, è ufficiale la sua partecipazione al “Grande Torneo” di Tale e Quale Show. Insieme all’attuale campione Antonino, gareggerà contro i migliori concorrenti delle ultime due edizioni del programma: Gilles Rocca, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia, Rosalinda Cannavò, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Stefania Orlando e Deborah Johnson.

Chi è il marito, figli

La vita privata di Francesca è sempre stata molto riservata, sappiamo però che la Alotta è stata perdutamente innamorata di un uomo per poi scoprire che aveva un’altra famiglia. Di questa persona Francesca è anche rimasta incinta ma purtroppo, a causa di un aborto, ha perso il piccolo.

La bellissima siciliana ha poi rilevato di aver combattuto per anni contro un tumore ma di aver contato sempre sul supporto delle sue care amiche.

Francesca Alotta punta tutto su Instagram

Francesca potete trovarla anche su Instagram al suo account ufficiale: @francescaalottaofficial. Sul profilo, pubblica scatti e reels inerenti il proprio lavoro artistico e momenti con la propria famiglia.