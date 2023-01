Aleandro Baldi, chi è la moglie: età, lavoro, figli, lavoro, Instagram e vita privata

Torna anche oggi il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche il noto cantautore Aleandro Baldi che si racconterà a 360°. L’artista è sposato e ha dei figli: ma cosa sappiamo sulla sua vita professionale e privata? Cerchiamo di saperne dio più in questo articolo.

Cosa sappiamo sulla moglie e i figli di Aleandro Baldi

Il vero nome di Aleandro Baldi è in realtà Aleandro Civai. E’ nato a Greve in Chianti, in Provincia di Firenze nel 1959 esattamente l’11 aprile. Oggi pertanto ha 64 anni. La musica ha contraddistinto da sempre la sua vita sin da bambino e continua tuttora ad essere parte integrante della sua vita. Se dal punto professionale sappiamo però praticamente tutto di Aleandro Baldi, diversa è la cosa per la sfera privata. Il cantante è sposato? Ha figli? Queste alcune delle domande più frequenti in merito all’artista. La risposta a queste domande, come visto in apertura, è per entrambe sì. Della moglie tuttavia, e della sua famiglia, non sappiamo altro: Aleandro Baldi ha però dei figli. Oggi tutti vivono nella terra d’origine del cantautore toscano.

La carriera del cantautore

Tra i suoi successi che potremmo definire davvero senza tempo l’indimenticabile “Non amarmi” cantato in coppia con Francesca Alotta che volò in testa a tutte le classifiche per 12 settimane nel 1992 dopo Sanremo. Il cantante era stato scoperto anni addietro da Giancarlo Bigazzi e aveva iniziato la sua carriera nel 1986. Proprio quell’anno era salito sul palco dell’Ariston con la canzone La Nave va nella categoria nuove proposte.