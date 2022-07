Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera, fan chiede una foto: ‘Ti do una cellularata in faccia’

Ieri Alessandra Amoroso è stata la protagonista indiscussa del San Siro a Milano. Uno dei successi più alti della carriera che sicuramente rimarrà nella storia. Uno show incredibile, con ballerini d’eccezione che però, purtroppo, è finito, di nuovo, nella bufera di qualche fan.

Alessandra Amoroso contro i suoi fan?

Qualche giorno fa la cantante si è vista al centro di alcune polemiche per un video caricato sul web che ha fatto non poco discutere. Ha rifiutato di firmare un cuscino a una sua fan in fila da ore e questo ha fatto alterare non poche persone. Un video che ha provocato un grandissimo malinteso, se pensiamo a quanto Alessandra sia, da sempre, attaccata ai suoi fan.

La ragazza che è stata “rifiutata” ha commentato a sua volta spiegando che neanche lei c’era rimasta male. Ha pubblicato il video solo per condividere che in quel momento era con lei. “Ho capito perché non ha potuto farmi un autografo. Non aveva i tempi necessari e tantissime persone la stavano aspettando. Lei è sempre carina”.

Ma non tutti la pensano così…

A distanza di pochi giorni, un altro episodio. Appena scesa dal palco dei Battiti Live una folla di fan si è presentata con cellulare in mano a chiedere, insistentemente, una foto. Alessandra si sarebbe rivolta a una ragazza in particolare dicendole “Calma! Ora mi faccio una foto con te! Tu invece sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!”. Una frase decisamente poco carina che ha fatto rimanere male tutti. O quasi. O forse i più permalosi.

A detta di altre persone presenti, la cantante stava palesemente scherzando e “non ha mai negato la foto o l’autografo a qualcuno”. “Anzi, è sempre stata disponibile. Nonostante lo stress evidente che questo può comportare”.