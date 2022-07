Alessandra Amoroso, stasera il concerto a San Siro: ospiti e scaletta di mercoledì 13 luglio 2022

Il grande giorno per Alessandra Amoroso, talento nato dalla fucina della scuola di Amici di Maria De Filippi, e per tutti suoi fan della ‘big family’ (e non solo) è arrivato: questa sera ci sarà l’attesissimo concerto a Milano, a San Siro.

Tutto Accade a San Siro: il concerto di Alessandra Amoroso

Tutto Accade a San Siro. Questo è il nome che la cantante salentina, che ha scalato le classifiche e che è amata da tutti, ha scelto per il suo concerto. Lei è la seconda cantante italiana ad esibirsi al San Siro: prima dell’Amoroso, solo Laura Pausini era salita su quel palco, di fronte a migliaia e migliaia di telespettatori. Alessandra sarà a Milano per un concerto ‘unico’ e celebrerà così i suoi primi 14 anni di carriera. Da quando ha vinto Amici e non si è mai più fermata.

La scaletta di stasera

Nessuna certezza, ma ecco la possibile scaletta del concerto di stasera di Alessandra Amoroso:

Estranei a partire da ieri

Senza nuvole

La mia storia con te

Il mondo in un secondo

Urlo e non mi senti

Immobile

Prenditi cura di me

È vero che vuoi restare

Ti aspetto

Stupida

Niente

Amore puro

Fuoco d’artificio

Bellezza, incanto e nostalgia

Non devi perdermi

Vivere a colori

Stupendo fino a qui

Sul ciglio senza far rumore

Comunque andare

Fidati ancora di me

La stessa

Dalla tua parte

Forza e coraggio

Trova un modo

Sorriso grande

Canzone inutile

Piuma

Tutte le volte

Karaoke

Camera 209

Pezzo di cuore

Chi sono gli ospiti a San Siro?

Una scaletta da urlo sì, ma anche tantissimi ospiti. Molto probabilmente sul palco con Alessandra Amoroso salirà la collega e amica Emma. Ma sul concerto di stasera vige ancora il massimo riserbo, quindi non ci resta che aspettare. Mentre i più fortunati sono già fuori lo stadio, in attesa di cantare, ballare e divertirsi!