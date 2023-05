Alessandra Canale: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, vita privata dell’annunciatrice, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Rosanna Banfi e alla figlia di Massimo Ranieri, anche Alessandra Canale, l’ex annunciatrice Rai che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Alessandra Canale

Alessandra Canale, all’anagrafe Alessandra Pimpinella, è nata a Formia, il provincia di Latina, il 31 ottobre del 1963 ed è una nota annunciatrice, conduttrice e attrice, in forze alla Rai come annunciatrice dal 1983 al 2003 e dal 2010 al 2016. Sappiamo che ha partecipato, nel 1981, al concorso Miss Italia, poi si è laureata in lettere e in giurisprudenza e fino al 1986 ha preso parte come attrice non protagonista ad alcune commedie sexy all’italiana. Dal 1989, invece, è giornalista pubblicista e ha scritto alcuni libri.

Il lavoro come annunciatrice e signorina Buonasera

Nel 1983, però, è stata assunta dalla Rai come annunciatrice e ha condotto le rubriche meteo di Rai 3 e Rai 3, ma anche quelle ACI sulla viabilità. E non solo. Alessandra Canale è stata al fianco di Aldo Biscardi in un’edizione de Il processo del lunedì e ha partecipato e condotto diverse trasmissioni come Ballando con le Stelle, Torno sabato, Il sabato dello Zecchino. Nel 2003 ha effettuato il suo ultimo annuncio in prima serata su Rai 2 ed è scoppiata a piangere, provocando non poche polemiche. Nel 2010, invece, è tornata ad annunciare su Rai 2 e nel 2013, dopo 10 anni di assenza da Rai 3 e in occasione della morte di Mariangela Melato, ha effettuato due annunci di emergenza. Il suo ruolo di annunciatrice è terminato nel 2016 con la definitiva cancellazione della figura della signorina buonasera dai palinsesti della Rai.

Chi è il marito, figli, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Alessandra Canale ha avuto una storia d’amore con Amedeo Matacena, un imprenditore. E dal loro amore, nel 1995, è nato un figlio. Nel 2013, invece, convolata a nozze col procuratore sportivo Antonio Caliendo.

Instagram di Alessandra Canale

Alessandra Canale ha un profilo Instagram e con l’account @alessandracanaleofficial vanta oltre 100 mila followers.