Alessandra Canale, chi è l’ex compagno Amedeo Matacena: età, carriera, come è morto, figlio

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Rosanna Banfi, anche Alessandra Canale, la storica annunciatrice Rai che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, poi finito, per Amedeo Matacena, imprenditore italiano morto a Dubai nel 2022.

Cosa sappiamo su Amedeo Matacena

Amedeo Matacena è nato a Catania il 15 settembre del 1963 ed è morto a Dubai il 16 settembre dello scorso anno. Lui è stato un politico e armatore, ma anche parlamentare della camera dei deputati, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Figlio dell’omonimo armatore, Amedeo è stato un imprenditore e titolare della società di trasporti marittimi Amadeus spa. Ma non solo. Lui è stato anche un politico e nel 1994 è stato eletto deputato alla Camera dei deputati, poi nel 1996 è stato confermato nella lista del Polo in quota Forza Italia. E fino al 2001 è stato membro della commissione Difesa.

Le condanne giudiziarie

Nel 2012 Matacena è stato condannato a cinque anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Lui nei primi anni ’90, infatti, era stato coinvolto nell’inchiesta Olimpia, quella dove sono stati ricostruiti i rapporti tra la mafia e la politica. Nel 2010, dopo l’assoluzione dell’imputato, l’avvocato generale dello Stato è ricorso alla Cassazione. E la Suprema Corte lo ha accolto.

Come è morto a Dubai

Matacena è morto a Dubai, stroncato da un infarto il 16 settembre del 2022, il giorno dopo il suo 59esimo compleanno. Dopo il suo decesso si è aperta una disputa tra i figli dell’imprenditore, che hanno chiesto il rientro della salma in Italia per la celebrazione delle esequie e della sepoltura rifiutando di autorizzare la crematura, e la moglie, secondo la quale la volontà del marito era quella di essere cremato.

La storia d’amore con Alessandra Canale, figli e vita privata

Amedeo Matacena ha avuto una storia d’amore con Alessandra Canale e dal loro amore, nel 1995, è nato un figlio. Successivamente l’imprenditore e politico ha sposato Chiara Rizzo e da quell’unione è nato un altro figlio. Poi si è sposato, ancora una volta, con l’ex modella e medico chirurgo Maria Pia Tropepi, che le è stata al fianco fino al giorno della morte.