Alessandra Demichelis a Pechino Express 2023 con Lara Picardi: età dell’avvocato, carriera, studio legale, Instagram e foto

Hanno deciso di abbandonare la propria vita, la propria quotidianità fatto di lavoro, lusso, studi e di partire, zaino in spalla, alla volta delle tappe di Pechino Express. Il reality show, tutto all’insegna dell’avventura, da anni appassiona i telespettatori. Tra nuovi modi di vivere, nuove abitudini e tradizioni, protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che si sfidano in una lunga battaglia. A ‘suon’ di corse, buste nere e prove, anche difficili. Tra i concorrenti di questa nuova edizione anche due avvocatesse, Alessandra Demichelis e Lara Picardi.

Cosa sappiamo sull’avvocato Alessandra Demichelis

Alessandra Demichelis è una giovane avvocatessa penalista: sappiamo che ha 34 anni, che vive a Torino e che ha creato, insieme alla collega Federica Cau, la pagina Instagram DC Legal Show, una pagina controversa e chiacchierata in cui ha deciso di condividere momenti della sua vita. Fuori e dentro il foro.

La sua pagina Instagram DC Legal Show

La Demichelis ha creato quella pagina Instagram e ha sempre pubblicato la sua vita. Fatta di lavoro, ma anche di lusso e locali, tra pose provocatorie e abiti succinti. Quella pagina Instagram non è certo passata inosservata, è stata anche richiamata dall’Ordine, ma lei ha continuato a pubblicare e a farsi conoscere.

Di Alessandra De Michelis non conosciamo molto, non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, ma impareremo a scoprire qualcosa in più, quasi sicuramente, durante la sua partecipazione a Pechino Express.

In viaggio a Pechino Express con l’amica Lara Picardi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi hanno deciso di abbandonare, solo per un po’, gli studi legali di Torino e i social per buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Loro a Pechino Express 2023 sono gli avvocati: riusciranno a battere gli avversari e ad arrivare fino alla fine?

Instagram di Alessandra Demichelis

L’avvocato ha un profilo Instagram, quello tanto discusso, e con l’account @dc_legalshow vanta oltre 14 mila followers, destinati sicuramente ad aumentare!