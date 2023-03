Lara Picardi a Pechino Express 2023 con Alessandra Demichelis, chi è l’avvocato: età, carriera e Instagram

Dopo un anno di attesa Pechino Express è pronto a tenere compagnia, ancora una volta, al pubblico di Sky (e Now). Alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca, mentre protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport, che hanno deciso di lasciare i lussi e la vita di tutti i giorni per buttarsi a capofitto in una nuova esperienza. Tutta all’insegna dell’avventura, con uno zaino sulle spalle. Tra di loro anche l’avvocato civilista Lara Picardi, che parteciperà con l’amica e collega Alessandra Demichelis.

Cosa sappiamo sull’avvocato di Torino Lara Picardi

Lara Picardi, forse non tutti lo sanno, è un’avvocatessa civilista di Torino ed è grande amica di Alessandra Demichelis, anche lei legale. Le due, insieme, hanno deciso di partecipare a Pechino Express. Sappiamo che Lara gestisce, insieme alla compagna di viaggio, la controversa pagina Instagram DC Legal Show, ma non abbiamo altre informazioni su di lei. Impareremo sicuramente a conoscerla durante il suo percorso, dove avrà anche modo di raccontarsi e svelare qualche particolare in più sulla sua sfera privata. Non sappiamo neppure l’età o se abbia o meno un fidanzato: è sicuramente una ragazza riservata, che non lascia trapelare nulla dai social.

Il viaggio a Pechino Express con Alessandra Demichelis

Come già detto, Lara, che è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, partecipa a Pechino con l’amica, anche lei avvocato, Alessandra Demichelis. Le due lasceranno la toga e il foro per buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Di Lara, inoltre, sappiamo che è appassionata di trekking e yoga, che ama la montagna e che ha sempre difeso l’amica, che ha creato quel profilo Instagram DC Legal Show. Dove condivide la sua quotidianità, fatta anche di lusso.

Instagram di Lara Picardi

Lara Picardi ha un profilo Instagram e con l’account @larry_land_ vanta poco più di 800 followers, che sono destinati sicuramente ad aumentare dopo la sua partecipazione a Pechino Express 2023!