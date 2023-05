Alessandra Drusian dei Jalisse: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il marito Fabio, figli e foto

Tutto pronto per una nuova puntata in diretta da L’Isola dei famosi in Honduras, dove tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica stanno affrontando le sfide di Alvin e lottando per la sopravvivenza. Tra i concorrenti c’è anche Alessandra Drusian del duo musicale dei Jalisse. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Alessandra Drusian: età e carriera

Alessandra Drusian è nata a Oderzo il 18 maggio 1969 sotto il segno del toro e ha 54 anni. Sin da piccolissima si appassiona alla musica e inizia a prendere lezioni di canto. Dopo i 25 anni inizia a collezionare i primi successi: vince numerosi festival canori tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel 1990 viene lanciata da Pippo Baudo sul piccolo schermo e colleziona numerose apparizioni sul piccolo schermo, fino al 1993. Nel 1992 inizia la collaborazione musicale con il fidanzato Fabio, conosciuto per caso due anni prima nello studio di una casa discografica. Così nascono i Jalisse.

La carriera e le canzoni famose dei Jalisse

Nella vita di Alessandra amore e carriera si intrecciano. Dopo il fidanzamento con Fabio, i due intraprendono un percorso musicale che li porta a formare il duo “Jalisse”, nome ripreso dal celebre personaggio della serie “I Robinson”. Iniziano a collezionare un successo dopo l’altro e nel 1997 vincono il Festival di Sanremo con il brano “Un fiume di parole“, quello stesso anno arrivano quarti all’Eurovision di Dublino. In realtà, dopo questi successi, hanno continuato a fare musica, ma piano piano sono scesi nell’oblio. Non hanno mai accettato la fine del loro grande successo. Hanno dato alla luce ben cinque album:

1997 – Il cerchio magico del mondo

2000 – I’ll Fly

2006 – Siedi e ascolta

2009 – Linguaggio universale

2020 – Voglio emozionarmi ancora

Vita privata: il marito Fabio, figlie, foto e Instagram

Fabio Ricci e Alessandra Drusian stanno insieme da più di 30 anni. Si sono anche sposati nel 1999 e hanno dato alla luce due figlie: Angelina e Aurora, di cui si hanno pochissime informazioni. Al momento sono entrambi sull’Isola dei Famosi: un’isola deserta e sperduta in mezzo all’Oceano in Honduras. Sono già nate le prime polemiche e i primi litigi. Nell’ultima puntata abbiamo visto Ricci litigare furiosamente con Marco Mazzoli e sono volati insulti e offese. Non solo, è stato anche il compleanno di Alessandra e lo show le ha regalato delle ciambelle che hanno fatto scoppiare un’altra lite tra i naufraghi.