Alessandra Ghisleri: chi è, età, carriera, oggi, marito, sondaggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili, anche Alessandra Ghisleri, sondaggista italiana e direttrice di Euromedia Research, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Dagli studi al successo della sondaggista Alessandra Ghisleri

Alessandra Ghisleri è nata a Varazze l’11 settembre del 1966 ed è una nota sondaggista italiana. Dopo la laurea in Oceanografia paleontologica all’Università Statale di Milano, ha deciso di dedicarsi ai sondaggi. E come ricercatrice ha lavorato per diversi istituti, mentre nel 2001 è diventata direttore del dipartimento opinione e sociale in data media.

La fonazione di Euromedia Research, il rapporto con Berlusconi

Nel 2004, invece, ha fondato con Alfonso Lupo Euromedia Research, una società mirata verso gli investimenti nelle nuove tecnologie e nel 2007, grazie a questo, ha vinto il premio Germoglio d’oro della fondazione Marisa Bellisario. Dal 2014, inoltre, è la sondaggista del programma Ballarò ed è considerata la sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi, l’ex premier morto ieri a Milano a 86 anni. Come ospite, la Ghisleri ha partecipato a diverse trasmissioni Rai, ma l’abbiamo vista anche su LA7 e dal 2016 è una delle sondaggiste del programma Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Nel 2019, inoltre, è stata eletta Prima donna 2019 dalla giuria del premio internazionale casato prime donne e nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, in cui ha ripercorso il passaggio dalla prima alla seconda repubblica fino a oggi.

Dal 15 ottobre, inoltre, è una presenza fissa nel game show di Rai 2, Ti sembra normale?, condotto da Pardo. Lei, tra l’altro, realizza per il programma i sondaggi al centro della sfida tra i concorrenti.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. La sondaggista è felicemente sposata con Alfonso. E, come ha raccontato lei qualche tempo fa sulle pagine del Corriere della Sera, il loro matrimonio è stata l'”unione riuscita tra una cispadana e un siciliano. È stato lui a spingermi a fare la front woman”.

Foto e social Alessandra Ghisleri

La sondaggista è presente sui social, su Instagram con l’account @laleghisly vanta oltre 3.000 followers.