Morte Silvio Berlusconi, cosa va in onda oggi sui canali Mediaset: la programmazione di martedì 13 giugno 2023

Si è spento nella mattinata di ieri a Milano, all’età di 86 anni, Silvio Berlusconi, l’uomo che ha segnato profondamente la storia politica, economica e culturale dell’Italia degli ultimi trent’anni. Tre volte presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e di Mediaset, proprietario del Milan e poi del Monza, imprenditore di successo e protagonista di scandali giudiziari, Berlusconi ha lasciato un’impronta indelebile nel Paese, suscitando ammirazione e ostilità, consensi e polemiche, affetto e rancore. Mediaset decide di rendergli omaggio con una programmazione tutta dedicata al suo fondatore.

Mediaset rende omaggio a Silvio Berlusconi: la programmazione di oggi

Per rendere omaggio al suo fondatore, Mediaset ha modificato la sua programmazione odierna. Su Canale 5, dalle ore 8.40, è andato in onda “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 che si allunga con uno speciale fino alle ore 18.20 (i programmi sono inoltre in simulcast su Retequattro e TgCom24 e senza interruzioni pubblicitarie). Su Retequattro, Tg4 è in onda con un’edizione speciale dalle ore 18.20 alle ore 20.00. In prima serata, dalle ore 20.30, la linea torna al Tg5 con un nuovo speciale condotto da Cesara Buonamici. Previste le altre normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata. Inoltre, Mediaset ha deciso di annullare alcuni programmi previsti per oggi, come TerraAmara, La Promessa e Beautiful, per lasciare spazio a documentari, interviste e testimonianze dedicate alla figura di Silvio Berlusconi. Tra questi, spiccano “Silvio Berlusconi: una vita straordinaria” su Canale 5 alle ore 14.45, “Berlusconi: il Cavaliere che ha cambiato l’Italia” su Retequattro alle ore 21.25 e “Berlusconi: l’Arcitaliano” su Italia 1 alle ore 23.15. Con questa programmazione speciale, Mediaset vuole celebrare il suo fondatore e il suo contributo alla televisione e alla politica italiana.

Un pezzo di storia italiana

Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un pezzo di storia italiana, che ha visto il Paese attraversare momenti di cambiamento, di crisi, di speranza. Berlusconi è stato un personaggio controverso e divisivo, ma anche capace di interpretare le aspirazioni e le paure degli italiani. La sua eredità sarà oggetto di dibattito e di valutazione per molto tempo.