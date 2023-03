Alessandra Mussolini, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, vita privata

La nota politica Alessandra Mussolini oggi sarà ospite da Serena Bertone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, dove racconterà tutto di sé. Parlerà della sua vita e di ciò che ama di più al mondo: la sua famiglia. Nonostante gli scandali del marito Mauro Floriani, i due stanno ancora insieme e sono molto innamorati. Ecco chi sono i loro tre figli e cosa fanno nella vita.

Chi sono i figli di Alessandra Mussolini?

Alessandra Mussolini e il marito Mauro Floriani si sono conosciuti giovanissimi, ai tempi del liceo. Non hanno mai voluto approfondire il racconto della nascita del loro amore, di cui si sa ancora poco. Tuttavia, sappiamo che sono molto innamorati ancora oggi. Sono convolati a nozze nel 1998 e dal loro amore sono nati tre figli: Caterina nel 1995, Clarissa nel 1997 e Romano nel 2003. Conosciamoli meglio!

Chi è il figlio Romano: età, lavoro e vita privata

Il figlio più piccolo si chiama Romano Floriani Mussolini, tutti e tre hanno il doppio cognome, la madre ha preso questa decisione per portare avanti il cognome “Mussolini” della famiglia. Di lui non si hanno molte informazioni e sembra essere molto riservato, dato anche che il suo profilo Instagram è privato. È nato a Roma, ha 20 anni ed è uno dei migliori giocatori nella squadra giovanile della Lazio. Non solo, è anche un manager di una società che si occupa di reclutare calciatori. Ecco uno scatto insieme alla madre:

Chi è la figlia Caterina: età, lavoro e vita privata

Caterina è la primogenita di Alessandra Mussolini ed è l’unica che non vive più a Roma con la sua famiglia. Ad oggi ha quasi 28 anni e vive a Londra da quando era poco più che maggiorenne. Lavora come funzionaria con Integrity: una società internazionale che si occupa di fornire servizi e dare supporto a chi vive in situazioni politiche e sociali complessi e delicate, come situazioni di povertà estrema, guerre e carestie. La sua vocazione per il sociale è sempre stata molto forte, sin dalla giovane età: appena maggiorenne è stata dipendente per molti anni della Croce Rossa italiana a Panama. Eccola in uno scatto con la madre:

Chi è la figlia Clarissa: età, lavoro e vita privata

Clarissa Mussolini è la figlia “di mezzo” e oggi ha 25 anni. Da subito ha deciso di intraprendere strade diverse da quelle dei suoi genitori e si è dedicata allo studio e al volontariato. Si è laureata in marketing all’università John Cabot di Roma e ha frequentato un semestre a San Diego, ha poi completato gli studi con un master all’Università di Westminster. Ad oggi è manager per ENI presso la sede di San Donato Milanese. Ha un profilo Instagram privato e non ha foto pubbliche con la madre.