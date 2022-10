Alessandra Tripoli, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età, carriera, marito, figlio, Instagram, Enrico Montesano

Tutto pronto per una nuova e imperdibile edizione di Ballando con le Stelle. Il programma più ‘danzante’ di sempre è pronto, i concorrenti anche e tra i protagonisti, deciso a mettersi in gioco e alla prova, anche Enrico Montesano, che potrà contare sul supporto e l’aiuto della professionista Alessandra Tripoli. I due, insieme, infiammeranno la pista?

Dagli esordi al debutto in tv di Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli è nata il 30 luglio del 1987 in provincia di Palermo. Ha 34 anni, è alta 1 metro e 80 ed è una nota ballerina di Ballando con le Stelle. Sappiamo che ha iniziato a ballare da piccolissima e oggi è un grande talento e una delle protagoniste dello show del sabato sera di Rai 1. Alessandra, tra l’altro, è approdata anche in concorsi in ambito internazionale e nel 2013 si è trasferita ad Hong Kong.

Il successo a Ballando con le stelle

Alessandra Tripoli è arrivata a Ballando nel 2014, in coppia con Enzo Miccio. Poi, due anni dopo ha calcato la pista con Salvo Sottile e l’anno seguente con Simone Montedoro. Nel 2018 ha fatto coppia con Cesare Bocci, nel 2019 con Ettore bassi e nel 2021 con Morgan. Ora è pronta a ritornare da Milly Carlucci, lì dove si sente a casa.

Chi è il marito Luca Urso, gravidanza

Alessandra Tripoli è sposata con il collega e ballerino Luca Urso. Sono innamorati, complici come non mai e genitori di Liam, bimbo nato nel 2021. Alessandra ha partorito ad Hong Kong, dove viveva con il marito.

Alessandra Tripoli punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @alessandratripoli vanta oltre 100 mila followers.