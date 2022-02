Alessandro Besentini di Ale e Franz: chi è, età, dimagrito, moglie, figli, vita privata, altezza, oggi e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ale e Franz, ma conosciamo meglio Alessandro Besentini.

Alessandro Besentini di Ale e Franz: chi è, età, carriera

Alessandro Besentini è un attore italiano, regista, scrittore, sceneggiatore: è nato a Milano l’11 maggio del 1971 ed è meglio conosciuto come ‘Ale’ del duo di Ale e Franz. Il duo si è formato nel 1992, dopo l’incontro dei deu protagonisti al CTA di Milano e nel 1995 hanno debuttato con il loro primo spettacolo. Da lì un successo dopo l’altro, prima a Zelig, poi a Mai dire Gol e Convenscion, prima di arrivare nel 2007 ad essere loro i protagonisti di un programma ‘Buona la prima’ su Italia 1. Per il cinema hanno lavorato in numerosi film.

Alessandro Besentin di Ale e Franz: dieta

Alessandro Besentin, nell’ultimo periodo, ha preoccupato molto i suoi fan, che lo hanno visto molto magro. Nessuna malattia, fortunatamente: il comico ha rassicurato tutti e ha spiegato che si è sottoposto a una dieta ferrea per un po’ di tempo.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ale sembra essere sposato e ha due figli, ma è molto riservato sulla sua vita privata e non ha un account ufficiale di Instagram a differenza dell’amico e collega Franz.