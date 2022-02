Francesco Villa di Ale e Franz: chi è, età, carriera, Instagram, figli, moglie, vita privata, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ale e Franz, ma conosciamo meglio Francesco Villa.

Francesco Villa di Ale e Franz: chi è, età, carriera

Francesco Villa è un noto attore e comico italiano ed è nato a Milano il 29 gennaio del 1967, sotto il segno dell’Acquario. In molti lo conoscono come ‘Franz’ perché fa parte del duo comico Ale e Franz, che si è formato nel 1995 e ha raggiunto successo negli anni 2000 dopo la partecipazione a Zelig. Ale e Franz, dopo che si sono conosciuti a Milano al CTA, hanno dato vita al duo e insieme hanno partecipato a diversi film e spettacoli teatrali. Franz è anche autore di un libro pubblicato nel 2002 e dal titolo ‘Le storie del giorno che non muore. Il trauma dell’abuso sessuale’.

Chi è la moglie di Franz, figli e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, sembra essere single e sui social, dove è molto attivo, non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram, a differenza di Ale, e con l’account @franz.alefranz vanta oltre 19 mila followers.