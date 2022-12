Alessandro Borghi diventa papà: chi è la fidanzata Irene Forti

L’attore Alessandro Borghi diventerà papà. Una bella sorpresa per i fan che ieri ha presentato a Roma il suo nuovo film intitolato “Le otto montagne”, nelle sale a partire dal prossimo 22 dicembre. L’attore si è mostrato sul red carpet della premiere con la fidanzata Irene Forti ma i due non erano soli. Legati dal 2019, la ragazza su red carpet indossava un abito lungo nero che le cingeva le forme addolcite da un bel pancione impossibile da non notare.

Irene Forti è incinta, l’annuncio sul Red Carpet

L’annuncio della gravidanza, che appare in stato avanzato, è arrivato soltanto sul red carpet della premiere del film “Le otto montagne”. Non è noto al momento il sesso del nascituro e nessuno dei due, essendo entrambi molti riservati sulla loro vita privata, ha voluto aggiungere dettagli sul lieto evento. Sul red carpet Alessandro Borghi e Irene Forti sono apparsi molto affiatati: baci, abbracci e sorrisi complici li hanno visti protagonisti della loro prima volta sul tappeto rosso del cinema moderno di Roma come genitori.