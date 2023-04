Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette: cos’è, sintomi e come l’ha scoperto

Mentre è impegnato nella promozione della nuova serie tv di Netflix “Supersex”, in cui interpreta Rocco Siffredi, Alessandro Borghi avrebbe ammesso di soffrire della sindrome di Tourette. L’attore avrebbe scoperto la problematica dopo alcuni controlli, ascoltando il parere della compagna a farsi vedere da un medico bravo. Come sappiamo, Borghi ha sempre lasciato fuori dai giornali la propria vita privata, ma con questa toccante confessione ha voluto fare un’eccezione.

Alessandro Borghi soffre di sindrome di Tourette

L’annuncio della malattia è stato dato nel podcast “BSMT” di Gianluca Gazzoli, dove l’attore romano ha ammesso di aver scoperto il problema da poche settimane. A voler indagare sui problemi di salute di Borghi, è stata la stessa compagna dell’artista cinematografico, Irene Forti, con la donna che aspetta il primo figlio. Borghi nel podcast racconta come ha scoperto la mattia: “Un giorno Irene mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avevo questi tic. Le ho risposto a un paio di cose e mi fa: Tu non hai tic, tu hai la Tourette. Ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”.

Come vive la malattia l’attore romano?

Alessandro prosegue a “BSMT” la storia della propria malattia: “Il problema è questo – ha spiegato l’attore durante la puntata del popolare podcast – che la Tourette famosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un certo punto bestemmia, perché è quella più aggressiva. C’è tutto un mondo che riguarda la parte motoria, che sono dei tic soltanto. Il tic viene da stress post-traumatico, da una cosa che ti è successa. Il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì. Si può guarire da un tic, dalla Tourette no perché è una cosa neurologica. È come uno starnuto, quando ti viene da starnutire devi starnutire”. Ma si può guarire dalla Tourette? “È bellissimo sapere che non c’è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta?”.