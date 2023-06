Alessandro Cattelan avrà la prima serata su Rai 2? Ultime news

[adrotate group="9"]

Rai in aria di ‘rivoluzione’ almeno dalla prossima stagione autunno-inverno. Ma l’azienda che gestisce il servizio pubblico televisivo dover tenere anche in considerazione i numeri di questa stagione ormai in chiusura. Tra gli altri programmi che hanno avuto riscontri estremamente positivi c’è Alessandro Cattelan che ha registrato un ampio consenso di pubblico grazie al suo programma andato in onda su Rai 2. Un successo in conseguenza del quale la Rai starebbe pensando di ‘promuovere’ la trasmissione in prima serata.

Stasera c’è Cattelan verrà trasmesso in prima serata su Rai 2?

Al momento, però, si tratta solo di rumors, bisognerà aspettare la presentazione dei palinsesti del 2023/2024 previsto a Napoli il prossimo 7 luglio. E se fosse confermata la prima serata per lo show di Cattelan quale potrebbe essere il giorno fissato? Ancora una volta si tratta di indiscrezioni che vogliono il giovane conduttore in onda la domenica sera dopo il Tg2 per terminare alle 23 e 30. Nella corsa a proseguire l’impegno su Rai 3, rimasto vacante, dopo che Fabio Fazio ha salutato l’azienda pubblica per raggiungere Discovery, tra gli altri nomi papabili c’era anche quello di Alessandro Cattelan. Una eventualità che sembra, però essere sfumata.

Quali sono le altre novità in cantiere dall’azienda pubblica

Le novità sono state diffuse da TvBlog.it che ha anche sottolineato che oltre a Stasera c’è Cattelan sono anche altre le novità in programma su Rai2 e cioè che potrebbe esserci in progetto la volontà di farlo diventare un canale dedicato esclusivamente all’intrattenimento. Diversi i programmi previsti in seconda serata, alcuni saranno conferme. Tra le altre dovrebbe tornare la trasmissione condotta da Stefano De Martino che ha registrato un gran numero di fan. Sta di fatto che, ormai, il conto alla rovescia è quasi arrivato al termine, ancora qualche giorno e verranno ufficializzati conduttori e programmi della prossima stagione televisiva sulla Rai.