Alessandro Cecchi Paone, chi è il nuovo fidanzato 26enne Simone? Foto e Instagram

Ha ritrovato l’amore Alessandro Cecchi Paone, che ora è felice al fianco del nuovo compagno Simone. Lui è giovanissimo, ha 26 anni, 34 in meno al noto giornalista, ma questo non sembra essere un problema. Anzi. Cecchi Paone ha trovato il suo equilibrio e da quest’estate sta frequentando il 26enne.

Chi è il nuovo fidanzato?

Simone ha 26 anni e sembrerebbe essere estraneo al mondo della televisione e dello spettacolo. I due si sarebbero conosciuti qualche mese fa e ora la relazione procede a gonfie vele. Il settimanale Chi, infatti, li ha paparazzati insieme in barca, tra baci e chiacchiere. Complici e affiatati.

Le foto

Il settimanale ha paparazzato Alessandro Cecchi Paone e il nuovo fidanzato Simone in barca, durante la loro vacanza in Costiera Amalfitana. Ma è proprio sulle pagine di Chi che il giornalista ha spiegato: ‘Non ho niente da nascondere. Si tratta di una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando’. E la differenza d’età non fa paura.