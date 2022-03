Alessandro De Meo: chi è, età, Instagram, Facebook, La Pupa e il Secchione

Manca poco a una nuova puntata di La Pupa e il Secchione: al timo troveremo Barbara D’Urso al cui fianco, in qualità di giudici, ci saranno Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Cosa accadrà stasera, 22 marzo 2022, nel programma in onda su Italia 1? Il pubblico è molto curioso di sapere cosa faranno le bellezze in programma, ma anche le gran teste che le affiancano. Nell’attesa conosciamo meglio uno dei secchioni, Alessandro De Meo!

Alessandro De Meo: vita e carriera

Poco si sa di Alessandro De Meo, uno dei secchioni di La Pupa e il Secchione: pare sia nato nel 1996 a Bologna. Ha perciò 25 anni, ma non sapendo la data precisa non sappiamo di che segno è. Nella vita Alessandro è uno studente di Vulcanologia. Ha già, però, una laurea in Geologia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro parrebbe single. Nella prima puntata di La Pupa e il Secchione Alessandro è scivolato, cadendo durante la diretta e facendo preoccupare non poco gli altri concorrenti e Barbara D’Urso, ma, fortunatamente, non si è fatto male.

Instagram e passioni

Alessandro non è particolarmente attivo sui social: sul suo account Instagram, ale_demeo96, le foto sono poche e l’ultimo post risale a dicembre del 2021. Si intuisce, tuttavia, quali sono i suoi interessi: la cultura, soprattutto l’arte, le macchine e la Formula 1 (forse è un fan della Ferrari?) e in generale i motori oltre che, ovviamente, i vulcani.

(Foto di Instagram)

