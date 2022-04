Alessandro Gassmann: chi è, età, carriera, chi è la moglie, film, figlio, Instagram e Twitter, Iibro

Ci sarà anche il figlio di Alessandro Gassmann ospite nella trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Ma quali sono le ultime notizie invece sull’attore? Ripercorriamo la sua carriera e scopriamolo più da vicino!

Chi è, carriera

Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio del 1965, figlio degli attori Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel. Alessandro ha debuttato a 17 anni nel film autobiografico Di padre in figlio e nel 1996 ha iniziato un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi: insieme hanno recitato in diversi film di successo. Gassmann dal 2010 al 2014 è stato il direttore del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni e nello stesso anno, assieme a Giancarlo Scarchilli, ha realizzato un documentario sul padre Vittorio.

Cento anni dalla morte di Vittorio Gassmann

Nel 2022 ricorre il centenario dalla nascita del grande mattatore e attore Vittorio Gassmann per il quale è stata dedicata una mostra (è la prima volta) a Roma. La notizia è stata commentata – chiaramente – da Alessandro che sui social ha invitato tutti a visitarla.

Film

Tanti i film ai quali Alessandro Gassmann ha preso parte, ricordando inoltre che l’attore è anche doppiatore. La sua filmografia conta oltre 50 pellicole e cinque lavori, ad oggi, realizzati come regista (sei quelli dove è apparso come doppiatore). L’attore ha spaziato in più generi, dalle pellicole drammatiche fino a quelle tipiche della commedia italiana. In tv sono apparsi una trentina di film nei quali ha recitato. Tra quelli più importanti, oltre a quanto sopra menzionato, possiamo citare:

Caos Calmo

Mio fratello rincorre i dinosauri

Beata Ignoranza

Una storia senza nome

Viva l’Italia

Croce e Delizia

Se Dio Vuole

Recentemente ha recitato inoltre nella “trilogia” iniziata col film “Non ci resta che il crimine” di cui l’ultimo capitolo è uscito nelle sale nel 2022. In Tv invece lo abbiamo visto nella serie I bastardi di Pizzofalcone.

Vita privata, chi è la moglie, figlio

Alessandro Gassmann è sposato dal 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz. La coppia ha un figlio, Leo Gassmann, che di professione fa il cantautore. Da molti anni l’attore è testimonial di Amnesty International.

Curiosità

Secondo quanto riportato da Wikipedia l’attore sarebbe ateo anche se preferisce la definizione di “non credente”. Negli ultimi anni lo abbiamo visto in diverse pubblicità come quella, per fare un esempio, di un noto istituto bancario.

Alessandro Gassmann Instagram e Twitter

L’attore è molto attivo sui social, in particolar modo su Twitter, dove vanta tantissimi seguaci. Il suo account Instagram invece @alessandro_gassmann_o conta oltre 500.000 followers. Uno spazio dove l’attore ama postare le ultime novità sulla sua vita professionale e non.