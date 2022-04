Alessandro Greco, chi è la moglie Beatrice Bocci: oggi, età, altezza, figli, foto, ex marito e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Alessandro Greco, il conduttore e imitatore che da domani debutterà su Rai 2 con un nuovo programma ‘Cook 40’. Ma chi è la moglie, Beatrice?

Chi è la ‘Miss’ Beatrice Bocci

Beatrice Bocci: si chiama così la moglie del conduttore radiofonico e televisivo Alessandro Greco. Anche lei è una donna del mondo dello spettacolo: è nata a San Giovanni Valdarno l’8 aprile del 1970 ed è una nota conduttrice ed ex modella. È diventata nota nel 1994 quando, già sposata del suo primo marito (il caso ha voluto che l’attuale marito avesse proprio lo stesso nome dell’ex compagno) e madre di una bambina, ha vinto il titolo di Miss Toscana, poi alla finale di Miss Italia dello stesso anno è arrivata al secondo posto, alle spalle di Alessandra Meloni. In quel periodo ha lavorato come indossatrice, poi ha debuttato nella danza e al teatro.

La carriera da conduttrice e attrice

Successivamente, Beatrice è diventata conduttrice televisiva prima su Rai 1, poi sull’emittente toscana Canale 10. Negli anni seguenti ha partecipato a due programmi dell’estate di Rai 1, Su le mani, e Va ora in onda, entrambi di Carlo Conti. Ma è il 1997 l’anno per lei fondamentale: ha incontrato il marito Alessandro Greco e ha avuto modo di presentare le anteprime estive di Miss Italia 1997. Ma non solo. È stata anche protagonista di uno spot televisivo della compagnia telefonica Omnitel.

Beatrice ha avuto modo anche di recitare in alcune produzioni della Rai, come Linda e il brigadiere 2 e Un medico in Famiglia, poi con il marito ha condotto il programma culinario Sale e pepe qb, mentre sempre con lui nel 2005 ha partecipato al reality La Talpa, condotto su Italia 1 da Paola Perego. Recentemente, nel 2019, ha pubblicato il suo libro ‘Ho scelto Gesù. Un’infinita storia d’amore’ – scritto insieme ad Alessandro Greco.

Figli e matrimonio

Ma veniamo alla vita privata. Beatrice ha conosciuto Alessandro Greco nel 1997: i due si sono innamorati, si sono sposati civilmente il 29 settembre del 2008, poi in chiesa il 6 aprile del 2014. Dal loro amore è nato Lorenzo, mentre Alessandra è la prima figlia della donna avuta con l’ex marito.

Instagram

Beatrice ha un profilo Instagram e con l’account @boccibeatrice vanta oltre 1.000 followers.