Alessandro Orlando de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Torna Il Collegio 7. Tante le novità attese in questa nuova stagione del collegio più famoso della Rai. I numerosi partecipati a questa stagione si ritroveranno a vivere nel 1958. Il dopo guerra in Italia, tra sofferenze per il conflitto appena passato e speranze per il futuro

Chissà cosa succederà nel corso del programma che prenderà il via martedì sera su Rai 2. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su uno dei suoi protagonisti: Alessandro Orlando.

Chi è Alessandro de Il Collegio 7

Grande sportivo Alessandro dice nel suo video di presentazione: “Non riesco a stare fermo”. Ha praticato calcio, nuoto, atletica leggera, e segue la formula uno.

Dinamico, euforico estremamente attivo. Il 17enne arriva da Torre Annunziata è un gran chiacchierone sempre pronto a mettersi nei guai. Esuberante tanto da mettere in difficoltà anche i genitori.

Un carattere irrequieto difficile da gestire

“Anche in classe non sto mai fermo”. Per sua stessa ammissione Alessandro è un combina guai. Ne è consapevole, ma sembra proprio non sia in grado di fare diversamente.

Cosa si aspettano i genitori

I genitori sperano che “Il Collegio” possa insegnargli a rispettare le regole. Ripone grandi aspettative in questa esperienza soprattutto il papà di Alessandro che sembra essere quasi disperato di fronte a un figlio estremamente difficile da gestire. “Da scuola ci chiamano continuamente perché ne ha fatta una delle sue”. Ha detto il papà a conferma di un ragazzo dal carattere ingestibile.

Cosa vuol fare da grande

Non parla del suo futuro Alessandro per il momento sembra solo monto incuriosito da questa nuova esperienza a Il Collegio che sta per iniziare a brevissimo sulla Rai

Ha un profilo instagram @alessandroorlando sul quale conta 4.129 follower