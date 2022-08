Il Collegio 7 su Rai 2, ecco quando inizia: la data, concorrenti e quante puntate sono

Torna il Collegio con la sua settima edizione su Rai 2. Il format televisivo vede protagonisti giovani che vivono le esperienze scolastiche complesse e lontane dal proprio mondo.

Quando inizia e dove vederlo

Alla fine dell’estate la nuova edizione del programma andrà in onda su Rai2. Dal 27 settembre tornerà per la settimana edizione, in prima serata per otto puntate. Anche per questa edizione, i ragazzi dovranno lasciare smartphone e pc per entrare a pieno in un’esperienza educativa di formazione lontana dalla loro realtà di tutti i giorni.

Concorrenti e format

Non si sa ancora chi saranno i protagonisti delle nuove puntate. Gli studenti saranno accompagnati da alcuni docenti e un preside in un percorso di studio che comprenderà materie tradizionale e nuove discipline. L’anno di ambientazione scelto in questa edizione è il 1958, con tutti i suoi costumi, usi, abitudini del passato.