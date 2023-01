Alessandro Preziosi, chi è la fidanzata: età, lavoro, cosa sappiamo

Alessandro Preziosi è conosciuto per essere da sempre uno dei personaggi più riservati dello spettacolo italiano, come dimostra l’aver deciso di mantenere segreta la storia con la sua nuova fidanzata: Costanza. Ma il giornale Oggi ha recentemente beccato la nuova coppia insieme.

Costanza, la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi

Era Aprile 2022, quando Alessandro Preziosi e la sua nuova fidanzata Costanza sono stati beccati insieme dal settimanale di gossip “Oggi”. I due, apparentemente molto bravi a schivare i paparazzi, si frequenterebbero da oltre un anno, ma finora sono riusciti a mantenere segreta la loro relazione. Alessandro Preziosi e Costanza, quindi, stanno insieme da un po’, ma la loro relazione è rimasta lontana dai riflettori.

I due si sarebbero incontrati per la prima volta a Roma. Ecco cosa riportava il settimanale: “L’attore ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?”. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Alessandro Preziosi e la misteriosa Costanza si frequenterebbero seriamente. La storia con questa donna, infatti, si è trasformata presto in qualcosa di più serio, visto che l’attore l’ha anche presentata anche alla figlia Elena.

Cosa sappiamo sul conto di Costanza?

Alessandro Preziosi in primis, non ha mai fatto trapelare nulla sua relazione e soprattutto sulla vita della nuova compagna: Costanza. L’attore avrebbe così dato il via alle presentazioni ufficiali solo recentemente, concedendosi del tempo da trascorrere insieme alla nuova fidanzata e alla figlia Elena, ormai adolescente essendo nata quindici anni fa dalla storia d’amore che il noto volto televisivo ebbe con l’attrice Vittoria Puccini. La storia con Costanza durerebbe da circa un anno anche se l’attore non ne ha mai parlato.

Dopo la fine della storia con Greta Carandini, finita diversi anni fa, Alessandro Preziosi avrebbe così ritrovato l’amore con Costanza. Il settimanale Nuovo Tv pubblica alcune della nuova coppia. Bionda e molto bella, Costanza pare aver conquistato il cuore dell’attore con cui il feeling sarebbe evidente.