Alessandro Roja: chi è, carriera, successo, vita privata, curiosità, Instagram

Domenica In. Ci siamo! E’ ormai tutto pronto e i motori sono già accesi per un’altra imperdibile puntata del salotto pomeridiano più amato del fine settimana: Domenica In. Per questa domenica 20 marzo, sono davvero tanti gli ospiti che si presenteranno davanti agli schermi del programma. Tra i tanti, anche lui: l’affascinante Alessandro Roja. Lo conoscete già? Scopriamo insieme i dettagli più importanti della sua vita, continuate a leggere.

Alessandro Roja: chi è?

Alessandro Roja, spesso trascritto anche come Roia, è un attore italiano di successo molto amato dal pubblico del piccolo schermo per le sue indimenticabili interpretazioni degli ultimi anni. Nasce a Roma, il 4 giugno 1978 e trascorre la sua intera infanzia in un quartiere popolare della Capitale, insieme ai genitori e al fratello maggiore. Una volta terminata la scuola dell’obbligo, decide di dedicarsi completamente alla recitazione, iscrivendosi e diplomandosi nel 2004 al Centro Sperimentale di Cinematografia, la scuola nazionale di cinema presente a Roma.

Tutti i successi e i film

La sua fama non tarderà ad arrivare, e l’anno del battesimo sarà proprio il 2008, solamente quattro anni più tardi dal suo diploma. In quell’anno viene assunto come coprotagonista di “Romanzo criminale – La serie”, in cui interpreta il Dandi per due stagioni. Poi, l’anno dopo, l’approdo anche sul grande schermo: al cinema con “Feisbum – Il film nel 2009. Successivamente, nel 2010 è tra i protagonisti di “Tutto l’amore del mondo”, mentre nel 2011 è Bruno in “L’erede – The Heir”. Ancora, negli anni successivi è protagonista del film “L’olimpiade nascosta” e in “La farfalla granata”. Un altro ruolo da protagonista arriva con il film “Song’e Napule“, grazie al quale riceve la candidatura al Nastro d’argento e al Globo d’oro come migliore attore protagonista.

Vita privata e amori

Nonostante la sua forte riservatezza, siamo riusciti a scoprire che Alessandro è sposato con Claudia Ranieri, proprio lei, la figlia del noto calciatore Claudio Ranieri. La loro è una storia che sembra destinata a non finire: sono sposati dal 2013 senza intoppi. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia si sarebbe conosciuta grazie ad una cena tra amici comuni a Trastevere. La moglie Claudia, è titolare di un’agenzia di comunicazione specializzata nel cinema, e insieme si dedicano anche alla produzione e vendita di profumi e fragranze. E’ il 2014 quando nasce il loro primogenito Orlando, mentre nel 2019 la piccola Dorotea.

Instagram

Con oltre 120mila follower, il profilo Instagram dell’attore italiano è particolarmente incentrato sul mondo del lavoro, e quindi molto professionale. La sua vita privata trova raramente manifestazioni sul social.