Alessandro Rotaro, il fidanzato di Sandra Milo: chi è, età, carriera, vita privata, lavoro

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Da Mara Venier oggi arriveranno in studio Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo, che racconteranno alcuni aneddoti della docu-serie Quelle brave ragazze, che tra qualche giorno prenderà il via.

Come si sono conosciuti Sandra Milo e il fidanzato Alessandro Rotaro

Poco si sa di Alessandro Rotaro, il nuovo fidanzato dell’indimenticabile Sandra Milo. Ha 49 anni, perciò è nato nel 1972: è di ben 38 anni più giovane della diva. Viene dal Veneto e vive in questa Regione, non convive con Sandra Milo. Come lavoro fa l’imprenditore e opera nel settore della ristorazione e del catering. Su di lui l’attrice afferma: “Ci siamo conosciuti a Venezia. Eravamo ad una cena, lui aveva tante attenzioni per me, era così carino, gentile. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”.

Tra di loro è stato amore a prima vista e Alessandro a Novella 2000 ha spiegato: “La freschezza di una giovane donna, mi piace da pazzi e mi affascina. La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli”.

Insieme al Festival di Venezia nel 2019

I due per la prima volta si sono presentati insieme al pubblico nel 2019, in occasione del Festival di Venezia. Sandra Milo e il compagno, in realtà, si sono conosciuti durante una cena e come ha raccontato a Nuovo i due sono “legati da un grande amore, ovviamente non fisico. Ci siamo visti la prima volta a Venezia, durante una cena col presidente della Regione Veneto Luca Zaia e sua moglie Alessandra. Sono rimasta colpita dalle attenzioni che lui mi ha rivolto durante la serata: a tavola mi versava l’acqua, mi ha aperto la portiera dell’auto e mi ha fatto trovare un mazzo di fiori in hotel”.

Alessandro Rotaro: Instagram