Alessandro Sperduti, chi è la fidanzata Lucia: età, lavoro, foto e Instagram

L’attore Alessandro Sperduti è fidanzato, questa è l’unica cosa certa che sappiamo. E poi un’altra cosa, che il suo amore è una faccenda privata, completamente top secret. La fortunata si chiamerebbe Lucia e, come lui, è una grande appassionata di cinema.

Chi è Lucia, l’amore top secret di Alessandro Sperduti

Il successo in TV e sul grande schermo, in vista soprattutto dell’ultimo lavoro di Pupi Avati, Dante, sembra andare di pari passo con il successo nella vita privata, la quale per il giovane attore è altrettanto soddisfacente. Tuttavia, il giovane Sperduti è molto riservato sulla faccenda, quasi come a voler tracciare una linea di demarcazione ben precisa tra le sue esposizioni in pubblico ”professionali” e quelle che in realtà finirebbero sui principali tabloid in rosa.

Una vita privata molto riservata

Molto riservato, parla poco della sua fiamma Lucia e della relativa vita amorosa. Poche parole posate, volendo usare una allitterazione, e cioè solamente qualche spiraglio da cui si ricava pochissimo. Anche il suo feed Instagram non ci è di grande aiuto con la vicenda.

Cosa sappiamo su di lei

Dalle sue recenti dichiarazioni sappiamo che è fidanzato e che lei si chiamerebbe Lucia, come già anticipato ad inizio articolo. Oltre a questo nome, però, nient’altro, perché non si conosce l’identità della donna in questione. Un altro unico punto solamente è chiaro: entrambi hanno una grande passione per il cinema.

La grande passione per il cinema

Una passione, almeno per Alessandro, nata sin dai suoi anni giovanili. Di recente, sull’argomento, ha afferamto: ”Ho sempre avuto una grande passione per il cinema, sin da piccolo. – ha raccontato in un’intervista a Kontrokultura – Mi è stata trasmessa dalla mia famiglia ma, anche se accadeva spesso di andare al cinema, non è mai diventata un’abitudine: la possibilità di vedere ogni volta un film diverso su uno schermo così grande, quindi, era sempre un evento”.