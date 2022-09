Sergio Castellitto: chi è, età, carriera, film, moglie, oggi, figli, Instagram e Dante

Ci siamo, manca poco al consueto appuntamento con Domenica In! Anche quest’oggi la solare e frizzante Mara Venier è pronta ad intrattenere, su Rai 1 a partire dalle 14, i suoi affezionati telespettatori regalando loro un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della gioia! Tra i numerosi ospiti che nel pomeriggio si avvicenderanno in studio, ci sarà anche il celebre attore Sergio Castellitto, conosciamolo meglio!

Sergio Castellitto: la biografia

Sergio Castellitto nasce a Roma nel 1953 da una famiglia ha origini molisane. Ha frequentato, senza concluderla, l’Accademia nazionale d’arte drammatica, facendo presto il suo ingresso nell’ambito teatrale. Settore quest’ultimo dove ha avuto modo di lavorare con eminenti personalità quali ad esempio quelle di Aldo Trionfo e Enzo Muzii.

Nel 1996 esordisce come regista teatrale nella pièce Manola, interpretata e scritta da Margaret Mazzantini e Nancy Brilli. Il suo esordio nel cinema è invece datato 1981 come semplice comparsa nelle pellicola Tre Fratelli.

La sua prova migliore nel primo periodo è Sembra morto…ma è solo svenuto di Felice Farina di cui scrive il soggetto collaborando anche alla sceneggiatura. Con il passare del tempo la sua fama cresce e non solo in Italia. Molto richiesto anche all’estero, Castellitto lavora in modo continuativo in Francia.

Carriera

La carriera di Sergio Castellitto è davvero colma di successi e riconoscimenti. Perfettamente a suo agio ed estremamente incisivo nei ruoli drammatici, Castellitto dà il meglio di sé anche nella commedia. Ne è un esempio la performance in Caterina va in città di Paolo Virzì.

Nel corso della sua lunga carriera i riconoscimenti non tardarono ad arrivare. Nel 1990 vinse, ad esempio il David di Donatello per Piccoli Equivoci, il Nastro d’argento arrivò invece nel 1992 per La Carne e moltissimi altri premi incoronarono la propria veste di attore che non smette di emozionare e di ricevere un’ampia udienza di pubblico.

Vita privata

Ma non solo lavoro. Sentimentalmente parlando nel 1987 Sergio Castellitto si sposa con Margaret Mazzantini. I due si sono conosciuti recitando in Le tre sorelle di Cechov. Dalla loro relazione nasceranno quattro figli: Pietro nel 1991, Maria nel 1997, Anna nel 2000 e Cesare nel 2006.

Instagram

Sergio Castellitto non ha un proprio profilo Instagram. Sui social sono tuttavia presenti numerose fan page in omaggio al celebre e talentuoso attore.