Sergio Castellitto, chi è la moglie Margaret Mazzantini: età, carriera, libri, figli e frasi

Margaret Mazzantini è una scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice molto amata in Italia, nonché moglie del noto attore e regista Sergio Castellitto. I suoi libri sono famosi in tutto il mondo e sono stati tradotti in 35 lingue. Ecco cosa sappiamo della famosa scrittirce.

Margaret Mazzantini, chi è, età, opere

Nasce a Dublino dove vive per tre anni prima di trasferirsi con la famiglia a Tivoli, a Roma. E’ figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e della pittrice irlandese Anne Donnelly, è sorella dell’attrice Giselda Volodi. Dopo aver conseguito la maturità nel 1982 si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Inizia poi una carriera teatrale esibendosi come attrice in diversi spettacoli per i quali vince anche il Premio Ubu. Esordisce in letteratura con Il catino di zinco (Marsilio 1994), vincitore del premio Opera Prima Rapallo-Carige e del Premio Selezione Campiello – Selezione Giuria dei Letterati.

Nel 1995 scrive la pièce Manola, interpretandola a teatro insieme a Nancy Brilli, con la regia di Sergio Castellitto. Nel 1999 esce Libero Burro, primo film diretto da Sergio Castellitto, nel quale figura come attrice e sceneggiatrice. Il successo lo raggiunge con il romanzo Non ti muovere (Mondadori, 2002), per il quale ha vinto, tra gli altri, il Premio Strega, il Premio Rapallo-Carige e il Premio Grinzane Cavour. Nel 2004 viene tratto l’omonimo film con Penélope Cruz, diretto da Sergio Castellitto.

Nel 2003 è stata insignita del titolo di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica.

Tra i suoi romanzi più importanti, oltre a quelli già menzionati, troviamo anche “Venuto al mondo”, vincitore, tra gli altri, del Premio Campiello 2009; “Nessuno si salva da solo”, vincitore del Premio Flaiano, da cui nel 2015 viene tratto l’omonimo film con Jasmine Trinca e Riccardo Scamarcio, diretto da Sergio Castellitto; “Mare al mattino”, vincitrice del Premio Cesare Pavese e del Premio Matteotti e “Splendore”.

Il matrimonio con Sergio Castellitto

Dal 1987 è sposata con l’attore e regista Sergio Castellitto. Dal loro matrimonio sono venuti alla luce quattro figli, Pietro Castellitto (1991), Maria (1997), Anna (2000) e Cesare (2006).

Instagram

La Mazzantini ha anche un profilo Instagram @margaret_mazzantini__ nel quale condivide momenti della sua carriera e in famiglia.