Pietro Castellitto: chi è, età, carriera, film, fidanzata, foto e Instagram

Pietro Contento Castellitto è un regista e attore di 29 anni figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Salito alla ribalta per aver interpretato Francesco Totti nella serie tv “Speravo de morì prima”, si è portato a casa anche il premio come miglior regista esordiente per il film “I Predatori”. Insomma, Pietro Castellitto è figlio d’arte e lo ha dimostrato con il plauso della critica, ma conosciamolo meglio!

Pietro Castellitto: chi è, età, genitori

Pietro Castellitto è nato a Roma il 16 Dicembre 1991 sotto il segno del Sagittario e ha 29 anni. E’ un attore e regista. Figlio primogenito dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini. Pietro ha tre fratelli: Maria, nata nel 1997, Anna nata nel 2000 e Cesare, il più piccolo, nato nel 2006. Da sempre è appassionato di cinema, come il padre Sergio.

Carriera: dalla recitazione alla sceneggiatura

Ha esordito presto come attore nel film “Non ti Muovere” nel 2004, dove recita con Penelope Cruz e Claudia Gerini. Il film era stato girato dal padre Sergio e basato sul libro della madre Margaret Mazzantini. Nel 2010 ha poi recitato in un altro film diretto dal padre: La bellezza del somaro. Dopodiché la lista della sua filmografia si è fatta sempre più fitta: da “E’ nata una star?” nel 2012, “Venuto al mondo”, regia di Sergio Castellitto e “La profezia dell’armadillo” nel 2018 dove interpreta il suolo de “Il Secco”, ispirato al primo libro di Zerocalcare.

Nel 2012 ha fatto una pausa dalla recitazione per spostarsi sulla scrittura: ha scritto la sua prima sceneggiatura “I Predatori”, presentata poi al Festival Del Cinema di Venezia e premiata nella sezione “Nuovi Orizzonti” come Migliore sceneggiatura. Con questo film porta a casa anche un David di Donatello come Miglior Regista Esordiente.

Nel film Pietro è attore e regista e ha dichiarato in un’intervista a Wired che: “Ho avuto la fortuna di conoscere presto il fallimento come attore. Ho smesso di recitare intorno ai 21, 22 anni. A quel punto mi son messo a scrivere. Questo film, ma anche altri tre o quattro. Un paradosso, visto che poi il film è nato proprio dal fatto di esser tornato su un set, quello de La profezia dell’armadillo. Lì ho conosciuto Domenico Procacci e gli ho fatto leggere il mio soggetto”.

Interpreta Francesco Totti in una serie tv

Pietro Castellitto ha vestito anche i panni di Francesco Totti per la serie dedicata al Capitano. A novembre 2021 ha recitato nel film “Freaks Out”, insieme a Claudio Santamaria. Anche qui Pietro Castellitto ha avuto una nomination ai David di Donatello 2022 come miglior attore non protagonista.

Fidanzata

Pietro Castellitto è fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis. Il primo red carpet di coppia è arrivato al Festival del Cinema di Roma 2022, dove la coppia si è presentata insieme per la prima volta in pubblico.

Instagram

Pietro Castellitto vanta su Instagram oltre 30mila followers. Nel suo profilo immortala momenti di vita nel set ma anche della sua vita privata e quotidiana.