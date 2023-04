Alessia, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori che, indipendentemente dall’età, dal passato, dalle storie precedenti e dalle esperienze, hanno deciso di mettersi in gioco e di cercare di innamorarsi. Proprio come sta facendo Luca Daffrè, il nuovo tronista che ha preso il posto di Federico Nicotera. Volto già noto della trasmissione perché aveva corteggiato Angela Nasti, Luca è di nuovo nel salotto alla ricerca disperata dell’amore. Ce la farà? Tra le sue corteggiatrici anche Alessia, sarà lei quella giusta, quella in grado di fargli battere il cuore?

Alessandra, chi è la corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Cosa sappiamo sulla corteggiatrice Alessia di Uomini e Donne

Alessia è una nuova corteggiatrice di Luca Daffrè e ha deciso di partecipare al programma per conoscere meglio il tronista, che ha già partecipato alla trasmissione e che abbiamo visto anche a Temptation Island nei panni del ‘single’ e tentatore. Di lei non abbiamo molte informazioni, ma sicuramente impareremo a conoscerla durante il programma e il percorso del tronista, che è iniziato da poco. Sappiamo, però, che seppur giovanissima è già mamma e ha una figlia di 5 anni.

La conoscenza con Luca

Luca ha deciso di portare in esterna Alessia. I due si erano già conosciuti su Instagram e si erano scambiati dei messaggi prima della partenza del tronista per l’Isola dei Famosi. Da lì, poi, nessun like, nessun commento, tutto è nato e finito in pochissimi giorni. E ora si sono rivisti e rincontrati a Uomini e Donne. Sarà lei la ragazza giusta? Luca è in cerca dell’amore, delle belle emozioni, di una donna semplice, intraprendente, che sappia insomma il fatto suo. E Alessia sembra avere tutte le carte in regola!