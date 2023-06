Alessia di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, tradimento, chi è il fidanzato Davide, Instagram

Il viaggio nei sentimenti, quello di Tempation Island, ha preso il via. E la location, come sempre, resta la Sardegna. Protagoniste, invece, numerose coppie, oltre a tentatori e tentatrici che metteranno a dura prova l’amore dei fidanzati. Mediaset ha rivelato quali saranno le coppie dello show con un breve video-rivelazione pubblicato sui social. Tra di loro anche la coppia formata da Alessia e Davide. Il programma ha pubblicato la loro prima intervista e sono scoppiate subito le polemiche. Ecco chi è Alessia e cosa sappiamo su di lei!

Alessia e Davide a Temptation Island 2023

Ha inizio una nuova edizione di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano: Temptation Island. Una coppia che farà parte del programma è quella composta da Alessia e Davide, che si sono presentati con un video sulla pagina ufficiale dello show. Hanno subito suscitato molte critiche perché il loro rapporto va avanti da 11 anni, ma si sono traditi molte volte. Inoltre, tra i commenti, leggiamo che molte persone si sono accorte che lei è anche un’opinionista di Forum e alcuni hanno commentato: “Il programma è tutto finto”, sarà davvero così? Non lo sappiamo, ma intanto ecco il loro video di presentazione:

Chi è Alessia: età, lavoro, fidanzato

Di Alessia si hanno ancora poche informazioni perché lo show non ha rivelato altri dettagli su di lei e sulla sua vita privata. Sappiamo soltanto che ha 32 anni e da ben 11 è fidanzata con Davide. È stata proprio lei a scrivere al programma, perché, come sappiamo, lo show ospita sulla bellissima isola sarda delle coppie un po’ al ‘limite’, per cui o si lasciano, oppure il loro amore diventa più forte che mai. Lei lo ha tradito e ha rivelato: “Io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita. Quindi adesso voglio capire se possiamo riavvicinarci o allontanarci definitivamente”.

Una storia costellata di tradimenti

La loro storia è costellata di tradimenti: lei ha avuto una relazione parallela per circa due anni con un uomo molto più grande di lei. A giugno 2022 lui l’ha scoperta e adesso Alessia sta facendo di tutto per riconquistarlo, ma dopo un anno, ancora le cose non sono migliorate perché lui non riesce più a fidarsi di lei. “La guardo negli occhi e vedo sempre una persona che mi ha tradito” ha confessato. Per Alessia questa è l’occasione giusta di mettere alla prova il rapporto e riconquistare definitivamente la fiducia del suo amore. Un dettaglio non da poco: lui ha saputo del tradimento quasi subito e ha finto di non sapere nulla per ben un anno e mezzo.