Temptation Island 2023, quando inizia e chi sono i concorrenti

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, frizzante e scoppiettante edizione di Temptation Island! Dopo un periodo di stop – e l’esperimento (flop) di Ultima Fermata – ecco che il reality di Canale 5 è pronto ad allietare la serata dei telespettatori. Confermato alla conduzione il volto storico di Filippo Bisciglia ma quando inizia la trasmissione e chi saranno le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore?

Al via la nuova edizione di Temptation Island 2023

L’11esima edizione di Temptation Island sta per fare nuovamente capolino sul piccolo schermo! In questo docu reality targato Mediaset le relazioni di coppia vengono messa alla prova dalla presenza di tentatori e tentatrici. Inoltre, anche quest’anno il conduttore Filippo Bisciglia cercherà di fare da mediatore nei rapporti tra i concorrenti, cimentandosi al contempo nella gestione delle richieste di falò di confronto anticipato. La trasmissione tornerà a fare compagnia ai telespettatori nella prima serata di Canale 5 a partire dal prossimo 9 giugno. Il numero delle puntate dovrebbe restare invariato e per questa nuova edizione sono previsti sei episodi. Passiamo invece alla location, le vicissitudini delle coppie e dei tentatori si svolgeranno in un resort della Sardegna.

Le coppie

Ma chi saranno le coppie di Temptation Island 2023 pronte a mettere alla prova il loro amore? Al momento non sono ancora state diffuse tutte le identità delle coppie che parteciperanno al docu reality. Le coppie previste per questa nuova stagione sono sette, un numero maggiore rispetto a quelle delle precedenti edizioni. Non è stato né smentita né confermata la presenza di fidanzati vip e nip. Ecco alcuni dei possibili volti che potremo vedere nella nuove edizione del programma che si appresta a partire: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, entrambe coppie nate durante la passata edizione del GF VIP. Per scoprire l’elenco completo dei concorrenti non ci resta dunque che avere ancora un po’ di pazienza.