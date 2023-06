Temptation Island 2023, nel cast anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli? Data d’inizio e anticipazioni

Dopo un periodo di stop – e l’esperimento (flop) di Ultima Fermata – ecco che l‘amato e seguito reality targato Mediaset Temptation Island è pronto ad infiammare nuovamente i cuori del pubblico a casa, regalando loro tante emozioni. Il programma è previsto per questa estate e le indiscrezioni sul cast non si fanno attendere. In particolare, nel corso delle ultime ore si vocifera la presenza nel format di alcuni, molto discussi, concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ci stiamo riferendo a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tra i quali sembra essere in corso un riavvicinamento. Li vedremo ancora una volta sul piccolo schermo?

Gli “Oriele” a Temptation Island 2023?

Intervistati dal settimanale Chi, i due protagonisti della passata edizione del GF VIP hanno deciso di raccontare tutta la verità sulla loro attuale situazione sentimentale, nonché parlare di una loro possibile nuova avventura sul piccolo schermo. Nella fattispecie, come anticipato, gli “Oriele” potrebbero prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island 2023. La conferma di un loro riavvicinamento è arrivata dai diretti interessati che al settimanale Chi hanno detto: “Abbiamo creato un punto di incontro, mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato di altre cose e non vuol passare il tempo a discutere. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altro”. Inoltre, la Marzoli ha rotto il silenzio rispetto ad una loro presunta partecipazione al reality di Canale 5 dedicato all’amore. Senza troppo giri di parole, l’influencer venezuelana ha rivelato di non aver ricevuto nessuna proposta: “No, non mi ha chiamato nessuno”. Dunque, al momento l’indiscrezione che vedrebbe gli Oriele nuovamente sul piccolo schermo resta tutta da accertare.