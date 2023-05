Location Temptation Island 2023: ecco dove si svolge, anticipazioni, coppie e quando inizia

Si cominciano ad avere maggiori dettagli su Temptation Island 2023. Infatti, in queste ore è venuta fuori la location dove si svolgerà il famoso reality per coppie di fidanzati e tentatrici o tentatori. Secondo le ultime news provenienti da Mediaset, lo show quest’anno andrà in onda da un resort presente sul mare della Sardegna, con il luogo che renderà ancora più incandescenti le puntate del programma.

La location di Temptation Island si svolgerà in Sardegna

Ormai è tutto pronto per la nuova stagione del famoso reality show di Canale 5, che dal suo esordio accompagna l’estate dei telespettatori Mediaset. Lo show si svolgerà interamente in Sardegna, con il programma che si collocherà nel palinsesto televisivo tra giugno e luglio 2023. Sui concorrenti all’ambita sfida, gli autori del programma ancora non hanno deciso: a un mese dall’inizio, infatti, si stanno ancora svolgendo i provini che definiranno le coppie e i tentatori che prenderanno parte allo spettacolo televisivo.

Tutto sull’edizione sarda del programma

Mediaset quest’anno si è voluta superare, rendendo accattivante il gioco con un resort extra lusso che ospiterà le coppie chiamate a giocare in Sardegna. I fidanzati, come succede in ogni edizione, saranno separati per venti giorni, convivendo con seduttori e seduttrici per testare la loro fedeltà. Riusciranno in qualche modo a rimanere fedeli alla propria anima gemelli, oppure l’ennesima coppia evaporerà davanti le telecamere di Canale 5? Il bello di guardare questo reality show, che distrugge e crea nuovi amori nel corso delle sue puntate.

La separazione delle coppie

Venti lunghi giorni per le coppie, dove se non tentati dai seduttori in gioco, troveranno disagi messi sul loro percorso dallo stesso programma di Temptation Island. Una sfida che si rinnoverà ogni giorno, anche col pensiero fisso della sperata fedeltà del proprio partner… E in caso di “danni”, il chiarimento potrà avvenire solamente davanti al famoso “falò di confronto”.