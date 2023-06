Temptation Island 2023, coppie e tentatori: quando inizia e cosa sappiamo sul reality show

Torna il reality dedicato ai sentimenti: Temptation Island. Le coppie partecipanti dovranno vedersela con tentatori o tentatrici che cercheranno di ammaliarli. Il format del programma è proprio quello di mettere alla prova i protagonisti per verificare se si trovano in un rapporto sentimentale saldo oppure no.

Dopo un anno di stop torna il reality condotto da Bisciglie

Dopo un anno di arresto a causa di un presunto mancato accordo tra Fascino PGT, società di produzione che fa capo a Maria De Filippi e la Banijay, ritorna lo show che tiene i telespettatori con gli occhi puntati sul piccolo schermo per vedere quali saranno le coppie realmente salde che non cadranno in tentazione. Il programma dovrebbe vedere, ancora una volta, al timone Filippo Bisciglia, e tornare a far compagnia al suo pubblico nel corso di questa estate 2023.

Quando prenderà il via il programma dell’estate in onda su Canale 5

Mentre si aspetta di conoscere quali saranno le coppie che si cimenteranno in questa nuova avventura, ma sembra proprio che il reality prenderà il via il 26 giugno prossimo sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, anche se le registrazioni delle puntate inizieranno già a partire dalla prossima settimana e precisamente il 9 giugno. A parte il nome di Bisciglia non si conoscono neanche i tentatori e le tentatrici che parteciperanno alla trasmissione. Ma la verità è che i casting sono ancora in corso.

Quale sarà la location di quest’anno

Anche quest’anno il programma verrà registrato nel suggestivo scenario che offre la Sardegna con spiagge di sabbia finissima e mare cristallino. Ormai, con la certezza, che la trasmissione tornerà a breve, gli appassionati possono iniziare il conto alla rovescia, in attesa di vedere lo show che avrà come protagoniste coppie che si confermeranno a prova di tentazioni e altre che invece andranno in crisi, rapite dai seduttori…