Filippo Bisciglia: chi è, età, carriera, oggi, chi è la fidanzata Pamela, figli, Temptation Island, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento con il salotto di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Oggi in studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra cui anche il conduttore Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island anche quest’anno. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Filippo Bisciglia?

Filippo Bisciglia è nato a Roma il 24 giugno 1977 e ha 45 anni. Noto attore, showman e conduttore di Temptation Island da anni. Si è diplomato in scuola alberghiera e da ragazzo ha praticato tennis a livello agonistico fino all’età di 18 anni. La sua fama ha avuto inizio dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello nel 2006 e tutto il pubblico ha iniziato ad amarlo. Tra le sue passioni, oltre quella per la recitazione che lo ha reso famoso, spicca quella per il canto. Infatti nel 2007 Filippo porta alla luce la sua passione e corona un sogno: incide l’album Sto parlando con te, prodotto dalla casa discografica di Eros Ramazzotti.

La carriera nel mondo dello spettacolo e Temptation Island

Filippo inizia a recitare all’età di 19 anni, quando gira uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. Nel 2006 partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello, dove arriva secondo. Da quel momento inizia la sua carriera da modello e diventa testimonial di vari marchi di abbigliamento e accessori. Un anno dopo fa il suo debutto come conduttore del programma Stai all’Okkio ed è l’inviato esterno de Il Candidato. Partecipa anche come concorrente al programma Distraction, condotto da Teo Mammucari. Dopo poco arriva anche il primo ruolo come attore in Un Posto al Sole, dove interpreta il ruolo di Cristiano Cocco, e in una puntata di Distretto di Polizia 10. Dal 2014 è diventato il conduttore del noto reality Temptation Island ed è amatissimo dal pubblico. infatti, conduce lo show anche per quest’anno.

Vita privata: chi è la fidanzata Pamela, figli, Instagram

La vita sentimentale del conduttore è molto serena: dopo la relazione con Flora Canto, durata fino al 2006, ha trovato l’amore della sua vita. Attualmente fidanzato da 11 anni con la showgirl Pamela Camassa, i due si amano tantissimo e vivono insieme a Roma. Non sono sposati e non hanno figli. Potete seguire il conduttore sul suo profilo Instagram su cui vanta ben 936 mila followers: