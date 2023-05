Temptation Island 2023, quando iniziano le registrazioni? Data e coppie

Temptation Island 2023. L’attesa è finalmente terminata, e ormai manca davvero poco. Anche perché, diciamocelo, un anno di assenza si è fatto certamente sentire. Ma ora, niente più attesa: Temptation Island è pronto a far ripartire questa estate il suo viaggio attraverso i sentimenti e le emozioni dei suoi nuovi protagonisti. Siamo arrivati, con questa, alla decima edizione del programma di successo, che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo trend dell’estate 2023.

Temptation Island 2023: c’è la data delle registrazioni

Come vi abbiamo scritto anche in alcuni passati articoli dedicati allo spettacolo, la messa in onda è prevista, per il momento, per la fine del mese di giugno – le voci dicono il 26 giugno, quando finirà l’Isola dei Famosi, per evitare concorrenze interne. Tuttavia, come sappiamo, le puntate non sono certamente in diretta, dunque le registrazioni dovranno per forza di cose iniziare prima. La data fissata per l’inizio delle riprese è quella di venerdì 9 giugno 2023. Ma non è tutto, perché possiamo darvi anche qualche anticipazione in più, soprattutto per quanto riguarda il numero delle coppie che saranno in gioco quest’anno e che saranno chiamate a mettere alla prova il loro amore: in totale dovrebbero essere sei o sette coppie, non di più. Un’altra cosa: la conduzione è, ancora una volta, nelle mani dell’ormai ben noto Filippo Bisciglia.

Coppie e tentatori/tentatrici: chi resisterà?

Come ormai i fan più sfegatati del programma di successo di quel genio delle televisione che è Maria De Filippi già sanno, oltre alle coppie, le quali saranno ovviamente le protagoniste del programma di Canale 5, i riflettori saranno inevitabilmente puntati anche su coloro che cercheranno di scardinare la loro solidità emotiva: ovvero i tentatori e le tentatrici, quelli single che dovranno vivere nei villaggi insieme ai fidanzati. Come accaduto già in passato, e anticipato in questi ultimi giorni anche da Lorenzo Pugnaloni, è possibile che tra i single e le single ci saranno volti noti di Uomini e Donne, l’altro format di grande successo della De Filippi che, lo ricordiamo, quest’anno ha chiuso i battenti in anticipo – almeno 2 settimane rispetto alla norma – così da poter concentrare tutte le forze sul nuovo programma estivo che occuperà la prima serata Mediaset.