Anticipazioni Temptation Island 2023: quali sono le coppie e chi sono tentatori e tentatrici

Si lavora a pieno ritmo in vista del prossimo appuntamento con Temptation Island, la trasmissione che racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie non sposate chiuse in un villaggio. Nonostante il rischio che il reality fosse eliminato, la richiesta dei fan ha fatto in modo che, anche per la prossima estate si pianificasse il ritorno della trasmissione. E a fornire qualche indiscrezione in merito è il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia.

La Mennoia fornisce delle indiscrezioni sulla prossima edizione

Sembrerebbe che non sia stato semplice riuscire a mettere insieme il cast di questa nuova edizione che dovrebbe iniziare le registrazioni nei prossimi giorni, sempre se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Ancora una volta il reality si svolgerà in Sardegna, Ma la novità più rilevante riguarda le coppie che si sfideranno nel programma. La Mennoia ha fatto sapere che non è stato facile selezionarle, pare ci siano voluti due mesi di lavoro.

Chi saranno le coppie del reality e chi i tentatori e le tentatrici

Seppure ancora non sono stati resi noti i loro nomi sembra certo che non si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo. Tutti nomi sconosciuti, quindi, che dovranno cavarsela in questa nuova avventura che si svolgerà sotto i riflettori. Ma a creare ulteriore suspence c’è un’altra novità, quella che riguarda tentatori e tentatrici che, non è escluso che possano essere volti noti di Uomini e Donne. Potrebbe trattarsi, perciò di personaggi che si sono fatti conoscere all’interno del dating show di Canale 5 e che non è escluso che conoscano fidanzate o fidanzati in gara.

Le richieste dei telespettatori sono state ascoltate da Pier Silvio Berlusconi che, alla fine, ha deciso di riproporre il reality, ma sembra che potrebbe trattarsi di un’edizione molto animata che, ancora una volta, vedrà alla conduzione Filippo Bisciglia.