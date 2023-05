Temptation Island 2023, ecco quando inizia su Canale 5: data, concorrenti e coppie

Dopo un anno di pausa i fan possono tirare, finalmente, un sospiro di sollievo perché prestissimo, tra poco più di un mese, su Canale 5 andrà in onda Temptation Island, il programma che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Filippo Bisciglia. E che avrà come protagonisti, in una location da sogno in Sardegna, coppie di ‘sconosciuti’ che hanno deciso di mettersi in gioco e di mettere alla prova il loro amore: chi riuscirà ad uscire mano nella mano dalla trasmissione? E chi, invece, di fronte all’iconico falò dovrà dirsi addio? Ecco, intanto, tutto quello che sappiamo.

Temptation Island in onda dal 26 giugno 2023

Dopo una serie di indiscrezioni, ora una certezza sembrerebbe esserci: Temptation Island, quindi il viaggio nei sentimenti più famoso di sempre, prenderà il via su Canale 5 lunedì 26 giugno. A dirlo, come sempre in anticipo, l’esperto Lorenzo Pugnaloni. A quanto pare, a breve inizieranno le riprese, che dureranno 21 giorni circa. Al momento, però, non sappiamo nulla sui concorrenti, sulle coppie che hanno deciso di partecipare al programma.

Coppie Temptation Island 2023, tentatori

Oltre alle coppie, che saranno ovviamente le protagoniste del programma di Canale 5, i riflettori saranno puntati anche sui tentatori e le tentatrici, quelli single che dovranno vivere nei villaggi con i fidanzati. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, è possibile che tra i single e le single ci saranno volti noti di Uomini e Donne, il dating show che ha chiuso in anticipo di almeno due settimane proprio per concentrarsi sul nuovo programma, che prenderà il via in prima serata.

Location, come funziona

I fidanzati e le fidanzate dovranno vivere in due villaggi separati per diversi giorni, circa 21. E lì vivranno a stretto contatto con i single, che avranno il ruolo di ‘tentatori’. I fidanzati e le fidanzate, però, avranno modo di vedere l’atteggiamento del proprio partner attraverso dei filmati: ci saranno baci? Tradimenti? Falò in anticipo? Alla fine le coppie dovranno sedersi di fronte a Filippo Bisciglia, fare il resoconto di questo viaggio nei sentimenti e decidere se proseguire mano nella mano. O se dirsi addio. La location, anche quest’anno, sarà probabilmente il resort da sogno di Is Morus Relais, nei pressi di Cagliari, a Santa Margherita di Pula. Un piccolo paradiso terrestre con sette ettari di terreno tra spiaggia, camere e servizi di ottima qualità.