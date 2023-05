Temptation Island 2023: coppie concorrenti, quando inizia e dove si svolge

Dopo un periodo di pausa e il flop rispetto all’esperimento effettuato con il programma Ultima Fermata, ecco che il reality Temptation Island 2023 torna a fare capolino sul piccolo schermo! Ma quando inizia la trasmissione dedicata all’amore, quali saranno le coppie che vi prenderanno parte e dove si svolgerà?

Battiti Live e Temptation Island 2023: ecco quando iniziano, le date

Cosa sapere su Temptation Island 2023

Rispetto alla data di inizio del programma ancora non c’è un riferimento ufficiale anche se, con tutta probabilità, il reality inizierà questa estate, tra i mesi di giugno e luglio. Infatti, attualmente, i casting per prendere parte alla nuova edizione del programma sono ancora aperti e le registrazioni delle puntate partiranno entro la fine del mese di maggio. Il format è sempre il medesimo: alcune coppie di fidanzati trascorreranno venti giorni all’interno di un resort di mare. Qui le fidanzate vivranno con alcuni bellissimi tentatori, analogo discorsi per i fidanzati. Le coppie saranno, dunque, messe alla prova e non potranno né vedersi né sentirsi fino al falò di confronto finale. Solo a questo punto decideranno se uscire dal programma insieme o separati. Riusciranno le coppie a resistere alle tentazioni che si presenteranno loro?

Il resort

Dove sarà ambientato Temptation Island 2023? La location del programma sarà la stessa: Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Rispetto alla conduzione – nonostante gli iniziali rumors di un presunto cambio della guardia – è stato confermato uno di volti di punta del programma, ovvero Filippo Bisciglia.

Le coppie

Veniamo adesso alle coppie. Rispetto a queste ultime i provini sono iniziati lo scorso 9 marzo e andranno avanti fino alla metà del mese di maggio. Il cast non è ancora al completo ma tra le possibili coppie ci sarebbero anche i Donnalisi e gli Oriele, coppie nate entrambe in un altro reality targato Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip. Invece, per quel che riguarda tentatori e tentatrici si vocifera che potrebbero essere i volti di alcuni protagonisti di Uomini e Donne.