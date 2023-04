Temptation Island 2023 con Filippo Bisciglia: quando inizia, coppie e anticipazioni

Ci siamo, quest’estate il programma targato Mediaset Temptation Island torna, finalmente, a fare capolino sul piccolo schermo. Nonostante il successo riscontrato dalle passate edizioni, per circa un anno la trasmissione – che, tra le altre cose, vede riconfermato alla conduzione Filippo Bisciglia– non è andata in onda e dopo il flop del programma “Ultima Fermata” ecco che i telespettatori possono tornare a seguire le vicissitudini della coppie che prenderanno parte a questa nuova ed elettrizzante edizione del reality. Ma quando inizia e quali saranno le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore? Ecco qualche anticipazione.

Temptation Island 2023, come partecipare: aperti i casting, quali sono i requisiti

Ecco quando inizia Temptation Island 2023

Com’è noto, il programma racconta la storia di alcune coppie che vengono separate per alcune settimane e messe di fronte alla tentazione che è rappresentata da alcune donne ed alcuni uomini che dovranno vivere con loro in un villaggio turistico. Le vicissitudini dei concorrenti vengono registrate dalle telecamere con tanto di faccia a faccia tra i diretti interessanti ‘a colpi’ di falò. Rispetto alla nuova edizione di Temptation che è in procinto di partire, anche questa stagione prenderà avvio in estate e precisamente tra i mesi di giugno e luglio 2023. Per quel che riguarda invece la conduzione, la timone del programma è confermato il volto storico di Filippo Bisciglia anche se, inizialmente, si era ipotizzato un cambio di guardia.

I casting

La nuova, attesa edizione di Temptation Island è dunque prevista per questa estate. Aperti i casting per le coppie che desiderano intraprendere questa frizzante avventura mettendo alla prova il loro amore! Ma quali sono i requisiti per candidarsi e sperare così di prendere parte al programma? L’invito a partecipare è rivolto alle coppie fino a 35 anni di età, senza figli in comune, in crisi oppure alla ricerca di un equilibrio d’amore perduto. Cresce l’attesa per l’inizio del programma e sicuramente, i colpi di scena e le emozioni non mancheranno!