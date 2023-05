Perché Uomini e Donne chiude in anticipo? Motivo e data ultima puntata

Uomini e Donne non si smentisce mai, e soprattutto queste ultime settimane sono state davvero avvincenti e scoppiettanti. Pensiamo ad esempio alle ultime vicende intercorse tra Tina Cipollari ed il nuovo arrivato Elio, il quale ha saputo ben tenere testa alla opinionista con il suo modo di fare, innescando spesso e volentieri anche delle grosse faide. Tina Cipollari, dal canto suo, ha dato il meglio di sé, spesso costretta ad uscire dallo studio per non andare oltre. Nel frattempo anche Armando e gli altri stanno continuando a conoscere le loro dame, mentre il parterre femminile aspetta che qualche nuovo cavaliere possa arrivare in studio.

Uomini e Donne chiude in anticipo? Data ultima puntata, le scelte di Luca e Nicole

Uomini e Donne, quando finisce?

Ad ogni modo, quest’anno Maria De Filippi ha deciso per quest’anno di fare una chiusura anticipata dello show dating più famoso di sempre. Come ha rivelato anche TvBlog, la padrona di casa ha optato per una chiusura anticipata del programma. A quanto pare, la prossima settimana dovrebbe essere l’ultima per il dating show di Canale 5. E poi, riaprirà a settembre per la nuova stagione. Un vero e proprio cambio drastico rispetto agli scorsi anni, dal momento che il programma di solito chiudeva a fine mese, o a inizio giugno. Ma come mai questa scelta?

Uomini e Donne: la scelta di chiudere in anticipo

Stando all’indiscrezione trapelata nelle ultime ore, nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 maggio dovrebbero esserci le ultime registrazioni della stagione in corso, poi tutto finirà, almeno per quest’anno. Al momento, non sembra molto chiaro il motivo e la ragione per cui Maria De Filippi ha deciso chiudere in anticipo. Probabilmente, volendo fare un’ipotesi, c’è di mezzo l’organizzazione del programma Temptation Island, il reality che, dopo un anno sabbatico, torna nuovamente ad allietare il suo pubblico di sempre. Ma quando? L’inizio è previsto per il mese di giugno, quindi a breve, come di consueto su Canale 5.