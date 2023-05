Uomini e Donne chiude in anticipo? Data ultima puntata, le scelte di Luca e Nicole

Doccia fredda per i telespettatori che da settembre seguono Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassiona il pubblico, tra storie d’amore, polemiche, tensioni, baci passionali e scelte, sta per chiudere i battenti. E, come riporta TvBlogo, lo farà in anticipo, due settimane prima della finale prevista. Ebbene sì, avete capito bene: la prossima settimana, molto probabilmente, sarà l’ultima, poi il 12 maggio si concluderà questo viaggio nei sentimenti. E la curiosità dei fan è solo una e riguarda le scelte dei tronisti Luca e Nicole: quando si registreranno? E ci saranno i famosi petali rossi?

Uomini e Donne va in onda fino a venerdì 12 maggio 2023?

Molto probabilmente, come anticipato, Uomini e Donne finirà venerdì 12 maggio, quindi tra pochi giorni. Ed è quella la data da cerchiare in rosso sul calendario, poi la trasmissione andrà in vacanza fino a settembre, quando prenderà il via la nuova e imperdibile stagione. Vista la chiusura anticipata, è probabile che le scelte dei tronisti Luca e Nicole vengano registrate in questi giorni, forse proprio domani e la curiosità dei fan è tanta.

Quando vengono registrate le scelte dei tronisti Luca e Nicole?

Nessuna conferma ufficiale, sono indiscrezioni, ma come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni domani e lunedì verranno registrate le puntate di Uomini e Donne, forse le ultime di questa stagione. E, probabilmente, saranno quelle delle scelte. Luca Daffrè, volto noto del mondo dello spettacolo, chi sceglierà tra Camilla, Alice e Alessandra? E Nicole, discussa e chiacchierata, con chi deciderà di uscire mano nella mano dal programma? Il fortunato sarà Carlo Alberto o Andrea Foriglio? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire cosa succederà nel dating show e per vedere se ci saranno colpi di scena anche nel trono Over.