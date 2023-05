Uomini e Donne, quando ci saranno le scelte di Luca e Nicole? Anticipazioni e data ultima puntata

Brutta notizia per chi ama Uomini e Donne e per chi da settembre segue con passione le avventure di dame e cavalieri, ma anche di tronisti e corteggiatori, del dating show di Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, come riporta in anteprima TvBlogo, ha deciso di chiudere i battenti prima e la prossima settimana, molto probabilmente, sarà l’ultima in cui andranno in onda le puntate della trasmissione. Con l’edizione che, quindi, anticipa la chiusura di ben due settimane. Da qui, quindi, la curiosità che aumenta e le domande che si rincorrono sono le stesse, tutte ruotano attorno alla scelta dei tronisti Luca e Nicole: quando ci sarà la registrazione? E chi sceglieranno?

Uomini e Donne chiude in anticipo? Chi sceglierà Luca Daffrè, anticipazioni registrazione

Rispetto a Lavinia e a Federico, Luca Daffrè e la ‘collega’ Nicole hanno avuto sicuramente meno tempo a disposizione per conoscere i corteggiatori. Ma anche per loro è quasi arrivato il momento della scelta e dei petali rossi. Stando alle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, domani, domenica 7 maggio, e lunedì 8, si registreranno le puntate. Forse le ultime due della trasmissione, forse quelle della scelta. Al momento non c’è nessuna ufficiale, ma possiamo dire con certezza che Luca sta conoscendo meglio tre ragazze: Alice, che nella scorsa esterna si è raccontata mettendosi a nudo, Camilla, che lo attrae molto fisicamente, e Alessandra. Con quest’ultima c’è stato anche un bacio: sarà lei la scelta? Molti sui social fanno il tifo per Alessandra, ma chissà…

Chi sceglierà Nicole tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio?

Non solo Luca, già volto noto della trasmissione e del mondo dello spettacolo. Anche Nicole dovrà fare la sua scelta e decidere con chi uscire dalla trasmissione: il fortunato sarà il timido Carlo Alberto o l’osteopata romano Andrea Foriglio? Il trono di Nicole, fatto di baci e passione, la scorsa settimana ha avuto una battuta d’arresto: la giovane ha iniziato a dubitare dei suoi ragazzi e non ha certo nascosto la paura…e le lacrime. Ci sarà un colpo di scena? Non ci resta che seguire le puntate, le ultime di questa stagione, per capire cosa succederà!