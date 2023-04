Temptation Island 2023: quando inizia, chi conduce, cast concorrenti e dove si svolge

Temptation Island. Tutto pronto per un’altra sorprendente e, certamente, scoppiettante edizione di Temptation Island, targata ovviamente 2023, con tutto il corollario a cui siamo abituati ormai da anni. Riusciranno le coppie in gara a resistere alla tentazione dell’isola e dei suoi nuovi ospiti? Vediamo qualche dettaglio sull’imminente nuova programmazione, continuate a leggere!

Temptation Island 2023 con Filippo Bisciglia: quando inizia, coppie e anticipazioni

Quando inizia Temptation Island 2023?

Iniziamo, dunque, dalla base di tutto un discorso, e dall’informazione certamente più importante per i nostri scopi informativi, ovvero: quando inizia la nuova stagione 2023 di Temptation Island? Diciamolo sin da subito che la programmazione non è ancora stata fissata in maniera precisa né ufficiale, tuttavia se ne parlerà sicuramente per gli inizi dell’estate 2023. L’orario, invece, lo sappiamo bene, perché è quello di sempre: a partire dalle 21:30 solo su Canale 5.

Temptation Island 2023 coppie e concorrenti in gara

Nonostante la conferma ufficiale – il reality si farà – risulta per il momento impossibile sapere chi farà parte del cast e quali saranno, insomma, i concorrenti in gioco, anche perché è molto probabile che le selezioni siano ancora in corso, dal momento che passa ancora il messaggio promozionale proprio alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Bisogna, allora, aspettare ancora qualche settimana almeno per scoprire quali saranno le nuove coppie in gioco.

Conduttore e numero di puntate del programma

Per quanto riguarda, invece, il suo conduttore, pare sia stato confermato, ancora una volta, Filippo Bisciglia. Anche il numero di puntate, al momento, è una incognita per la quale bisognerà pazientare qualche altro giorno.

Dove seguire Temptation Island in streaming

Niente paura per tutti coloro che non riusciranno a seguire in diretta o dovessero perdersi qualche puntata durante la programmazione, perché esistono diversi modi e ”strumenti” per poter recuperare le puntate perse. A parte Canale 5, infatti, c’è anche Mediaset Infinity. Parliamo di una piattaforma di streaming completamente gratuita, basta solamente registrarsi con un vostro username e password che deciderete al momento dell’iscrizione.